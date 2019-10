Ein aufgehübschtes Riedlingen

Der Rathaussaal hatte sich in ein Blumenmeer verwandelt. Inmitten der herbstlichen Dekoration wurden die Akteure der Aktion „Unser Riedlingen erblüht" geehrt und ausgezeichnet. Zum 14. Mal hatten die Mitwirkenden bewiesen, wie fantasievoller Blumenschmuck Fassaden und triste Flecken zu attraktiven Hinguckern machen.

An dieser Aktion beteiligen sich Firmen, Geschäfte, Schulen und Privatleute. Auch 2019 durfte die Stadt wieder erblühen. Die Riedlinger Gärtnereien Masetti und Walz, der RHG, das Komitee „Lebendige Altstadt“, die Schulen und die Stadt Riedlingen, einige Privatleute sowie die Fotofreunde unterstützen die Aktion, um die Stadt für Einwohner und Touristen sehenswert zu gestalten.

Für das Engagement und die vielen grünen Daumen, die 2019 im Einsatz waren, bedankten sich Dr. Joachim Kieferle (Komitee Lebendige Altstadt), Frank Oster (Vorsitzender des Riedlinger Handels- und Gewerbeverbands, RHG) und Bürgermeister Marcus Schafft. Bei einem Prämierungsempfang übergaben sie 23 Siegerurkunden, davon acht dritte, neun zweite, sechs erste (Geld-)Preise, 15 Ehrenurkunden, acht Öko-Flower- Urkunden und eine Reihe von Aktionsurkunden für die Teilnahme. Nicht alle beteiligten Stadtverschönerer konnten anwesend sein.

Frank Oster dankte den Riedlinger Geschäftsleuten, die die Innenstadt erblühen ließen. Namentlich erwähnte er Rolf Maier, der mit seinem mobilen Tank voll Donauwasser, die Bäumchen in der Stadt am Leben erhält. Weitere engagierte Einzelpersonen, die für ihren Schmuck- und Gießeinsatz an der Donaubrücke geehrt wurden, sind Susan Lauinger und Christa Zöllner-Haberbosch. Dr. Kieferle erinnerte an den verstorbenen Mitbegründer und Ideengeber von „ Unser Riedlingen erblüht“, Roland Schlegel. Auch er legte besonders viel Wert auf das „Unser“, denn das Erblühen, soll sich nicht nur auf den Blumenschmuck beziehen. Im Hinblick auf die Bewerbung zur Landesgartenschau sagte Kieferle: „Der Kommission, die Riedlingen begutachtet, muss es die Ohren weghauen, nur so bekommen wir einen Zuschlag.“ Die virtuelle Reise durch die vier Riedlinger Jahreszeiten Herbstzauber, Wintermärchen, Frühlingserwachen und Sommertraum, ermöglichte das Ehepaar Rosel und Hermann Schneider von den Fotofreunden. Für ihr Engagement erhielten sie eine Ehrenurkunde. Nicht nur die Paradebeispiele des Blumenschmucks wurden von ihnen festgehalten. Auch die Highlights des Veranstaltungskalenders von Herbst 2018 bis heute. Riedlingen blühte insgesamt, auch in Bezug auf Veranstaltungen. „Sogar die Störche explodierten, wir hatten bis zu 14 Nester“, sagte Kieferle. Erwähnenswert sind auch die Wildblumensamenmischungen (einjährige und mehrjährige, zum Teil enthalten sie bis zu 70 Arten) von denen mehrere zehntausend Quadratmeter ausgesät wurden. Nabu und Imker sorgten dafür. Bienen, Hummeln und Insekten hatten ihre Freude daran. Kieferle erwähnte, Riedlingen werde sicher beim Landeswettbewerb „Baden-Württemberg blüht“ dabei sein.

Bürgermeister Schafft ermunterte alle, ein Signal zu setzen und die Stadt in jeder Hinsicht zu verschönern, um die Landesgartenschau-Kommission zu begeistern.

Preisträger

1. Preise: Apotheke am Marktplatz, Ulrich'sche Buchhandlung, Mykonos, Metzgerei Hagmann, Katholische Kirchengemeinde, Feuerwehrmuseum

2. Preise: Bar Tapas, Schickinger- mach's dir schön, Gaststätte Kreuz, China Restaurant Sang Hing, Gasthof zum Hirsch, Familie Braun, Warnack und Hieber, Walter Stegmann

3. Preise: Familien Rebstock, Baur, Schmid, Seyfried, Birk, Munding, Pilitsch.