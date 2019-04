Ein arbeitsreiches Leben am Grünten

Auf ein arbeitsames, ein schweres Leben blickt Julia Schirmer aus Riedlingen zurück. Am vergangenen Sonntag ist sie 90 Jahre alt geworden.

Zahlreichen Riedlingern bekannt ist Julia Schirmer durch ihre häufigen Spaziergänge durchs Städtle mit dem Rollator. Sie wohnte mehrere Jahre in der Rösslegasse, war tagsüber beliebter und herzlicher Gast in der Tagespflege dort. Gern habe sie gemalt, erzählen die Mitarbeiter der Institution; eines ihrer sorgfältig ausgemalten kleinen Werke hängt heute noch gerahmt in deren Büro.

Geboren wurde Julia Schirmer am Grünten, nahe Sonthofen. „Der Grünten war mein Berg“, sagt sie beim Blättern in einem Buch mit Fotos. Auf etwa halber Höhe des fast 1800 Meter hohen Bergs im Oberallgäu betrieben ihre Eltern eine Gastwirtschaft mit Schießstand. Julia war das zweite von vier Geschwistern. Da noch drei Töchter einer kranken Schwester der Mutter zur Familie dazukamen, war viel zu tun, und Julia als die Älteste der Mädchen wurde frühzeitig eingespannt. Sie musste auf die jüngeren Geschwister aufpassen und im Haushalt helfen. Auch die Ziegen und ein Pferd zu versorgen, fiel in ihren Aufgabenbereich. Die anderen Kinder, sagt sie, seien zum Spielen gegangen – sie musste arbeiten. Auf dem Fußmarsch zurück von der Schule im vier Kilometer entfernten Dorf trug sie außerdem die Einkäufe im Rucksack bergan: „Die Mama war in der Kantine, die hat nicht weg können. Da musste ich das übernehmen.“ Zu dieser Zeit herrschte bereits Krieg, und die Soldaten aus der Jägerkaserne in Sonthofen kamen zu Schießübungen herauf. Die Verwaltung der Munition dort oben sei zudem eine ihrer Pflichten gewesen.

Nach Beendigung ihrer Schulpflicht begann das junge Mädchen eine Lehre in einem Hotel in Sonthofen. Von der Küche und dem Ausschank bis zum Richten der Zimmer sei sie überall eingespannt worden. Allerdings musste sie die Lehrzeit frühzeitig abbrechen, da ihr Vater im Krieg war und sie zu Hause gebraucht wurde.

1948 lernte sie hier ihren späteren Mann kennen. Er, zurück aus Sibirien, lag im Krankenhaus in Sonthofen: „Und der blieb an mir hängen.“ Eigentlich, sagt Julia Schirmer, wollte sie ihn nicht heiraten, aber ihre Mutter hatte ihr zugeraten: Da sei sie versorgt. Nach der Hochzeit ging das junge Paar zurück in seine Heimat im Bayerischen Wald, nach Falkenstein. Dort kamen zwischen 1950 und 1965 fünf Kinder zur Welt. Neben der Familie mit Haus und Garten arbeitete Julia Schirmer in den Thurn-und-Taxis’schen Wäldern der Umgebung: „Da hat man net g’fragt, ob man mag oder net.“ Das Geld wurde gebraucht in der großen Familie. Als Zusammenfassung der vielen, schweren Jahre sagt sie heute: „Da hat man einfach was g’macht – aus und Amen!“

Nach dem Tod des Ehemannes zog Julia Schirmer über mehrere Stationen nach Riedlingen. 1989 kam sie in die Nähe einer ihrer Töchter, die ein schwerkrankes Kind hatte und die Hilfe der Mutter benötigte. Und 2012, weil sie im Alter nicht mehr alleine zurecht kam, wurde die Wohnung in der Rösslegasse ihre neue Heimat, seit drei Jahren dann das Zimmer des Konrad-Manopp-Stifts. Hier gehe es ihr gut, sagt sie. Sie freut sich über Besuch. Ihre Kinder, ihre neun Enkel und neun Urenkel leben meist in der näheren Umgebung. Den gerade zwei Wochen alten neunten Urenkel hat sie zum Geburtstagsfest das erste Mal gesehen.

Heute fehlt ihr der Hausberg im Allgäu, der Grünten. Von den Bergen und ihrem Leben dort habe sie auch in der Tagespflege gern erzählt. Und das Reisen vermisse sie, ergänzt ihre Tochter Irene Halder. Die Mutter sei viel geradelt, habe zahlreiche Busreisen ins In- und Ausland unternommen, meist mit einem der älteren Enkel oder ihrem jüngsten Sohn.