Zum „Infoabend 2.0“ lud die Musikkapelle Zwiefaltendorf ins örtliche Gemeindehaus ein, um das bevorstehende Kreismusikfest vom 1. bis 3. Oktober der Bevölkerung näher zu bringen. Gekommen waren etwa 30 Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Verlegung des dreitägigen Events von Mai auf Oktober hatte der Festausschuss bereits im Januar beschlossen. „125 Jahre“, so Ortsvorsteher Stefan Hörmann in seinem Grußwort, „sind ein guter Grund, gemeinsam zu feiern.“ Vorsitzender Ludwig Schwendele dankte allen Einwohnern sowie Helferinnen und Helfern für die bisher geleistete Unterstützung bei den Festvorbereitungen sowie den Arbeitseinsätzen. Dank galt auch den Grundstücksbesitzern für das Angebot an Parkplätzen.

Die Stadt Riedlingen, so der Ortsvorsteher, habe bereits „große Summen“ für die Durchführung bereitgestellt. So sei das Kreismusikfest ein „ambitioniertes Vorhaben“ von Dorf und Stadt, „und ich meine“ so das Ortsoberhaupt, „die Musikkapelle hat dies verdient.“ Der Verein sei aus dem gesellschaftlichen Leben nicht wegzudenken, man denke nur an die musikalische Ausbildung sowie die Umrahmung bei örtlichen und kirchlichen Veranstaltungen. Auch in der Kernstadt Riedlingen selber haben die Musikanten öfter Auftritte, wie beispielsweise beim verkaufsoffenen Sonntag.

Der Ortsvorsteher forderte die Bevölkerung auf: „Zeigt eure Verbundenheit, jeder sollte seinen Beitrag leisten, dass dieses einzigartige Fest gelingt.“ Alleine, so Hörmann, könne der Verein dies nicht „schaffen“.

Vorsitzender Ludwig Schwendele gab den neuen Termin für den Festabend in der Riedlinger Stadthalle am Samstag, 14. Mai, bekannt. Er hoffe auch auf eine große Teilnahme bei den Wertungsspielen, die Höhepunkt eines jeden Kreismusikfestes sind. Mit dem Jubiläumskonzert der Musikkapelle Zwiefaltendorf endet am 26. November das Jubiläumsjahr „125 Jahre Musikkapelle Zwiefaltendorf“.

Die stellvertretende Vorsitzende Andrea Münch präsentierte abschließend den aktuellen Notenschlüssel aus Holz, analog dem Notenschlüssel im Logo. Er soll im ganzen Dorf auf das Kreismusikfest aufmerksam machen. Bestellungen der Notenschlüssel können per E-Mail bei Andrea Münch unter stellvertreter@kreismusikfest-2022.de aufgegeben werden. Den Notenschlüssel gibt es aller Voraussicht nach in drei verschiedenen Größen.