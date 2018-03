Gabriele Münter wird vorrangig mit der Künstlervereinigung „Blauer Reiter“ und ihrem Lehrer und langjährigen Lebensgefährten Wassily Kandinsky in Verbindung gebracht. Welch vielschichtiges und vielseitiges Werk die Malerin hinterlassen hat, davon konnten sich Kunstinteressierte bei einer vom Kunstkreis 84 Riedlingen organisierten Fahrt nach München überzeugen. Das Lenbachhaus zeigt außer Fotografien rund 130 Bilder der Künstlerin, von denen eine ganze Reihe noch nie zu sehen war oder zumindest nicht mehr nach ihrem Tod im Jahre 1962.

Thematisch aufbereitet zeigt sich die Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses, an deren Anfang Fotografien hängen. Entstanden sind diese auf einer zweijährigen Amerika-Reise, welche Münter und ihre Schwester nach dem Tod der Eltern zu Verwandten unternahmen. Schon hier, so Charlotte Coosemans als eine der beiden Führerinnen der Reisegruppe aus Riedlingen, werde ihr Gespür für interessante Bildkompositionen deutlich. Die junge Gabriele Münter hielt spontane Eindrücke mit der Kamera fest, inszenierte aber auch.

Schon im Titel der Ausstellung „Malen ohne Umschweife“ wird ein Anspruch der Malerin deutlich, in einem Tagebuch-Eintrag hinterlassen: „Was an der Wirklichkeit ausdrucksvoll ist, hole ich heraus, stelle ich einfach dar, ohne Umschweife, ohne Drum und Dran.“ Sie malt Porträts – in neutraler Umgebung oder auch in einem auffallenden Interieur, wählt das Atelier oder die Landschaft als Hintergrund, hält Charaktereigenschaften fest. „Sie ist experimentierfreudig“ beim Umgang mit Mal-Genres, so die Führerin. Die Ausstellung zeige, dass Gabriele Münter über den „Blauen Reiter“ hinaus gemalt und sich entwickelt habe, „eigenständig und eigensinnig“ und das auch „nach Kandinsky“.

Überrascht blickten die Riedlinger auf Baumaschinen und Bauarbeiten, die Münter 1935 in ihren Bildern festhielt, als eine Art „Dokumentation“ der Arbeiten an der Strecke für die Olympischen Winterspiele 1936.

Wiederholungen und Variationen eines Motivs werden gezeigt, die Lust zeigend, „was ich aus einem Motiv alles herausholen kann“, auch mit dem Wunsch zur Perfektion.

Einflüsse der Volkskunst

Beeinflussen ließen sie und Kandinsky sich von der Volkskunst, wovon auch Hinterglasbilder in der ständigen Ausstellung zeugen. Doch sie hat sie auch in ihre Bilder eingearbeitet, wie sogar Kinderzeichnungen zum Beispiel ihrer Nichte.

In ihren Bildern der „neuen Gegenständlichkeit“ der 1920er-Jahre verwendet sie eine kühle Bildsprache. Es ist die Zeit der Neuorientierung, nachdem Kandinsky sich von ihr getrennt hatte. Eher ein Herantasten an die Abstraktion wird 1914 deutlich. Um 1950 entstehen Bilder nur aus geometrischen Formen. Den größten Teil ihrer Werke machen Landschaftsbilder aus, farbintensiv mit dem Pinsel eingefangen. Die Gegend um ihr Haus in Murnau, aber auch Landschaften fremder Länder.

Der Besuch der ständigen Ausstellung im Lenbachhaus hatte für die Kunstreisenden aus Oberschwaben eine Überraschung parat. Sie begegneten dort zwei Bildern des in Riedlingen geborenen Albert Burkart, zwei Kindern – eines in Clowns-Anzug – auf einem Balkon und einer Frau mit Milchtopf.