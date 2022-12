Eier für den Tafelladen Riedlingen

KWB Küchen freut sich, anstelle von Weihnachtspräsenten die Tafel Riedlingen zu beschenken.“ Mit diesen Worten wandte sich vor einigen Tagen der Geschäftsführer von KWB in Riedlingen Thorsten Hund, an den DRK-Tafelladen Riedlingen, erinnerte sich Hans Petermann. Er hatte die Arbeit des Tafelladens durch die derzeitige Umgestaltung kennengelernt. „Bei einem Telefongespräch, bei dem es um die Abwicklung der Spende ging, empfahl ich ihm, mich einfach zu einer Fahrt zu dem Biohof Schaut in Wilflingen zu begleiten“, so Petermann weiter. Dieser und weitere Höfe unterstützen den Tafelladen seit vielen Jahren durch die Spende und kostengünstige Abgabe von Eiern aus der umfangreichen Freilandhaltung. „Für mich war die Fahrt und die kurze Führung durch die Familie Schaut in diesem regionalen landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb sehr interessant“, stellte Thorsten Hund nach der Rückkehr fest.