Ehrungen für 110 Jahre aktives Musizieren

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Pflummern wurden am 25. November fünf Musikanten und der Dirigent geehrt.

Markus Högner erhielt für 30 Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Gold. Tatjana Glocker, Simone Mehnert, Gudrun Wagner und Franziska Goller wurden für 20-jährige aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Für 10-jährige vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik erhielten Gudrun Wagner und Franziska Goller die Fördermedaille in Bronze. Alexander Baur wurde mit der Dirigentennadel in Bronze für 10-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Alle der genannten Musikanten sowie Alexander Baur als Dirigent erhielten als Dank ein Präsent im Namen der gesamten Musikkapelle überreicht vom ersten Vorsitzenden Henning Goller und des zweiten Vorsitzenden Sven Lingnau. Markus Högner und Tatjana Glocker (nicht auf dem Bild) ließen sich für diesen Abend entschuldigen. Die Ehrungen wurden von Wolfgang Kammerlander des Kreisverbandes Biberach durchgeführt.

In diesem Rahmen erhielten Noah Spieß, Timo Spieß, Johannes Geier und Anna Binder die Urkunde zur bestandenen D-Prüfung sowie ein kleines Präsent überreicht.