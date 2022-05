Ehrungen als krönender Abschluss der Hauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Abschluss der diesjährigen Hauptversammlung des Badmintonvereins Riedlingen konnte der Vorsitzende Dieter Neumann drei Ehrungen vornehmen. Carolin Dreher, Manuela Helfert und Detlef Honig erhielten jeweils die WLSB-Ehrennadel in Bronze als Anerkennung und Würdigung ihrer verdienstvollen Tätigkeit im und für den Sport.

Carolin Dreher spielte in der 3. Mannschaft. Seit 2014 bringt sie sich im Vorstand als Beisitzerin ein. Außerdem absolvierte sie den Lehrgang zur Trainerin C und engagierte sich als Übungsleiterin in der Jugendarbeit. Leider verlässt sie nun den Verein aus beruflichen Gründen und wird eine Lücke hinterlassen. Ihr neuer Verein PTSV Reutlingen darf sich freuen.

Manuela Helfert spielte ebenfalls in der 3. Mannschaft, war zuletzt Mannschaftsführerin, absolvierte 2016 die Prüfung zur Trainerin C und ist seitdem Jugendtrainerin. Sie war von 2007-2013 Beisitzerin und bekleidet seit 2014 das Amt der Schriftführerin.

Detlef Honig war ebenfalls Spieler in der 3. Mannschaft. Bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden aus dem aktiven Spielbetrieb war er Mannschaftsführer. Er blieb dem Badmintonsport auch danach verbunden und übernahm 2015 das Amt des Staffelleiters der Bezirksliga Donau/Oberschwaben. Im Verein betätigt er sich seit 2017 als Kassenprüfer.

Neumann dankte allen drei Geehrten für ihr langjähriges Engagement und wünschte Carolin Dreher viel Erfolg in Reutlingen.