Ehrenamtliche sehen Riedlinger Hochaltarbild wieder

Bei traumhaft schönem Wetter sind knapp 40 Frauen und Männer der Museumsmannschaft zur 15. Ausfahrt gestartet. Die Ausfahrt ist ein Dankeschön für die Aufsichtsdienste während des vergangenen Jahres in der „Schönen Stiege“ und der Städtischen Galerie. Ziel war dieses Jahr das Härtsfeld mit dem Benediktinerkloster Neresheim und der ehemaligen Deutschordensburg Schloss Kapfenburg. Für viele Teilnehmer war dies die erste Begegnung mit der Kultur dieser Gegend, die auch durch die frühkeltische Stätte auf dem Ipf bei Bopfingen geprägt wurde.

Doch die erste Überraschung erwartete die Riedlinger Mannschaft in der Stadtpfarrkirche Neresheim mit dem dortigen Hochaltarbild „Aufnahme Mariens in den Himmel“, das einst den barocken Riedlinger Hochaltar in St. Georg schmückte und 1963 verkauft wurde, weil man es nicht mehr benötigte. Die sehr gute Führung vor Ort brachte den Besuchern auch die Geschichte und die Neuigkeit näher: Dass das frühbarocke, 1713 gemalte Bild von einem Maler namens P. Faichtmayer aus Konstanz stammt, der genealogisch noch nicht einzuordnen ist.

Nächster Höhepunkt war die Führung durch die Räume der Prälatur im Benediktinerkloster Neresheim, das hoch über der Landschaft thront, wie es sich für diesen Orden historisch gehört. Beeindruckende Räume und die naturwissenschaftliche Lehrmodellsammlung aus dem 18. Jahrhundert beeindruckten. Das nach der Säkularisation erst 1910 von Mönchen wieder besiedelte Kloster hat heute große Nachwuchssorgen. Im Anblick des grandiosen Kirchenbaus mit den Fresken von Martin Knoller und der frühklassizistischen Ausstattung einschließlich einer besterhaltenen Holzhey-Orgel vergisst man die klösterlichen Sorgen für einen Augenblick.

Nach dem Mittagessen in der Klostergaststätte wurde die Fahrt über Bopfingen/Ipf zur Kapfenburg fortgesetzt. Auch dort wurde die Besuchergruppe mit einer guten Führung durch die wichtigsten Räume des ehemaligen Deutschordensschlosses geführt. Beeindruckend der Rittersaal mit herrlichen Stuckarbeiten in verschiedensten Formen. Heute befindet sich in der weitläufigen Renaissanceanlage eine Landesmusikakademie. Nach Kaffee und Kuchen in ritterlichen Gewölben wurde die Heimfahrt angetreten. Ein traumhafter Sonnenuntergang empfing die Reisegruppe in der Bussengegend.