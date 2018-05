Ehemaliges Model spricht über Schönheit und Gesundheit

Warum Gesundheit so viel wichtiger ist als Schönheit, darüber hat vergangenen Montag Kera Rachel Cook vor Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Geschwister-Scholl- Realschule referiert. Cook war 2010 Teilnehmerin in der Show „Germanys next Topmodel“.

Bei vielen Jungen und Mädchen dreht sich alles um ihre Figur und ums Aussehen. Während viele Jungs alles dafür tun, um gestählte Muskeln zu bekommen, eifern die Mädchen einem Schlankheitsideal nach, beides häufig auf Kosten der Gesundheit.

Als Teilnehmerin von Germany`s Next Topmodel und ehemaliges international erfolgreiches Plus Size Model kennt Kera Rachel Cook die Modeindustrie und den Zwang schlank sein zu müssen. Sie bot den jungen Zuhörern interessante Informationen aus erster Hand – Innenansichten aus der Model-Branche. In ihrem Vortrag machte sie den Jugendlichen den Einfluss von medial verbreiteten Schönheitsidealen auf die Selbstwahrnehmung sowie den sozialen Druck von „Facebook & Co“ bewusst und zeigte den Weg in die Esstörungen und vor allem auch deren Folgen auf.

Im Fernsehen präsent

Kera Rachel Cook hat 2010 an der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ teilgenommen. Die 30-Jährige ist auch bekannt aus den weiteren Sendungen unter anderem aus dem SWR Nachtcafe „Der Preis der Schönheit“, aus der Talkshow mit Markus Lanz und dem SAT1 Frühstücksfernsehen.

Sie leiste mit ihrer Aufklärungsarbeit an Schulen einen wichtigen Beitrag zur Prävention, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Eingeladen wurde das ehemalige Model von der Fachschaft „Mensch und Umwelt“, denn das Thema „Schönheitsideale und Essstörungen“ ist im Bildungsplan verankert.