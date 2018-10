Ehemaliger Nachtwächter, Bassist, lebende Vereinschronik

Im Rahmen der Zusammenkunft mit Geburtstagswünschen beim Liederkranz Riedlingen erhielt Eugen Munding die Ehrung des Deutschen Chorverbands für 60 Jahre Treue zum Chorgesang. Die Laudatio zeigte, dass Munding auf vielen Gebieten aktiv ist.

Viele Jahre sang Eugen Munding in den Chören in Unlingen und Riedlingen. Bei Kindern und Erwachsenen ist er als stimmgewaltiger, hoch angesehener und stets leutefreundlicher Nachtwächter in bester Erinnerung. Eugen Munding hat manche Dirigenten ganz eigener Prägung erlebt und dabei manches Lied mitgesungen, das nicht unbedingt zu seinen Lieblingen gehörte, genauso hat er manchen Vorgesetzte erfahren in ihrer Art, den Verein zu führen.

Im Chor ist Munding als sicherer Bassist geschätzt. Und bei ihm zeige sich die Gültigkeit der Behauptung: „Singen erhält jung.“ So stellt der Jubilar ein wesentliches Stück gelebter Vereinschronik im Liederkranz Riedlingen dar. Ehrennadel in Gold mit Urkunde des Deutschen Chorverbands, unterzeichnet von Präsident Christian Wulff, stellen den Dank von offizieller Seite für 60 Jahre Treue zum Chorgesang dar, verbunden mit den besten Wünschen auf weiteres Singen im Chor voll Freude und Begeisterung.

Dass das reine Chorsingen nur eine Seite der musikalischen Tätigkeit von Eugen Munding darstellt, belegen Fakten aus den Vereinsunterlagen: Beim Flohmarkt stellt Munding die Küche zur Verfügung, ist federführend beim Aufbauen des Standes vom Liederkranz, sorgt für Strom beim „Schupfen“ und bringt Most zur „Sichelhenke“. Kameradschaft, Geselligkeit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit beim Liederkranz Riedlingen sind für ihn wesentliche Voraussetzungen für eine gute Struktur im Verein.

Ständchen für den Geehrten

Dies bestätigte Corona Kiebler als Vorsitzende in ihrer persönlichen Laudatio. Da in dieses Sängerjahr auch noch der 75. Geburtstag von Eugen Munding fällt, stimmte Chorleiterin Rosa Widik für ihn mit dem Chor wunschgemäß „Der Wein, der Frohsinn, die Liebe“ an. Viele gut gemeinten Glückwünsche „für den Eugen“ mündeten in einen vergnügten Abend der Sängerschar.