Durchs Hochmoor ins Mittelalter

Mit dem Blinden See zwischen Kanzach und Marbach verbinden viele Menschen hier in der Region besondere Kindheitserinnerungen. Noch vor 40 Jahren konnte inmitten des Waldes im Sommer gebadet und im Winter Schlittschuh gelaufen werden. Seit 1989 stehen der kleine See und das umgebende Moor unter Naturschutz. Der Ausflugstipp der Schwäbischen Zeitung in der Serie „Draußen unterwegs“ führt an den Blinden See, durch den Wald, an Dürnau vorbei zur Bachritterburg in Kanzach. Die Route ist knapp acht Kilometer lang und für Familien mit Kindern geeignet – allerdings nicht mit Kinder- oder Bollerwagen.

Mitten im Wald, abseits der Straßen, liegt der Blinde See. Das Hochmoor, das weiter verlandet, ist ein Paradies für Tiere und bietet dem Wanderer eine besondere Atmosphäre. Wer die Ruhe am See, die nur vom Quaken der Frösche oder Schnattern der Wildgänse unterbrochen wird, genießen will, stellt sein Auto auf dem kleinen Parkplatz an der Landesstraße zwischen Kanzach und Marbach ab, schultert seinen Rucksack und marschiert los. Immer geradeaus in den Wald hinein. Ein verwittertes, krummes Schild weist den „Blindseeweg“. Der endet vor einem riesigen Baum, unter dem sich ein weißer Anemonenteppich ausbreitet.

Das Handy zur weiteren Orientierung ist keine Hilfe – zwischen Kanzach und Marbach gibt es kein Netz. Gut, dass Wegewart Karl Rothmund vom Schwäbischen Albverein den Wanderweg auf einer Karte markiert hat. Der Ausdruck ist schnell aus dem Rucksack geholt, auseinandergefaltet und nach dreimaligem Drehen in der richtigen Position. Zuvor findet das Schild „Naturschutzgebiet“ Beachtung. Der Wanderer wird darauf hingewiesen, dass er einige Regeln beachte. Feuer machen und Lärmen sind verboten, ebenso Müll entsorgen oder Pflanzen ausgraben. Auch solle man die Wege nicht verlassen. Was sich angesichts des Weiterkommens schwierig gestaltet.

Laut Karte geht links herum. Gute Augen sind gefragt, um den Trampelpfad zu erkennen. Vorbei an Moosen und Totholz findet sich nach wenigen Minuten die Hütte am See. Schon viele Wanderer haben hier Rast gemacht, ihre Initialen oder Liebeschwüre in den Tisch, die Bank und die Balken der Hütte geschnitzt. In der Ferne schnattern Wildgänse, als wollten sie sich über die Störung in ihrer Idylle beschweren. Der Blick schweift über das Wasser, die Bäume spiegeln sich darin. Unter der Wasseroberfläche sitzen die Seerosen. Noch ein paar Sonnenstrahlen wird es dauern bis sie aufgehen.

Nach einer kurzen Rast geht es weiter – an der Hütte vorbei. Der deutlich erkennbare Wanderweg führt etwas bergan bis zur nächsten Weggabelung. Dort locken Schilder auf den direkten Weg nach Kanzach. Wer den Bogen über Dürnau gehen will, wendet sich nach rechts. Ein Stück noch durch den Wald, dann kommt das freie Feld. In Dürnau führt die Wanderung entlang der Hauptstraße,in den Heuweg, parallel zum Bierstetter Bach, im Zickzack auf die Dürnauer Straße, die nach einem kurzen Stück nach links in Richtung Schönblick abzweigt. Kanzach ist erreicht. Bis zur Bachritterburg ist es dann nicht mehr weit. Dort wartet auf die Kinder der Spielplatz oder ein Besuch in der Burg, wo am 1. Mai die Familie Swevia zu Gast ist.

Nun liegt es an der Ausdauer der Familie, ob alle gemeinsam den kürzeren Weg von Kanzach zum Parkplatz des Blinden Sees nehmen. Oder ob die Kleinen auf dem Spielplatz verweilen und Papa alleine zurückschicken, um die Familienkutsche zu holen. Damit geht es dann aufs Dorffest in Dürmentingen, wo Dampfzügle, gebrannte Mandeln und ein Handwerkermarkt den Abschluss bilden.