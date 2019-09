Durch die Gassen und über die Plätze

29 Kinder, ergänzt durch einige Eltern und Großeltern, haben sich von „Nachtwächter“ Peter Bucher durch die manchmal recht dunklen Ecken des Städtles führen lassen. In eineinhalb Stunden kamen sie dabei durch Gassen und über Plätzchen, in denen die meisten von ihnen vorher noch nie gewesen sind. Viele Informationen über das Leben in der Stadt im Mittelalter, die Gebäude und Besonderheiten wusste der Nachtwächter zu vermitteln. Aufmerksame und interessierte Kinder folgten ihm bis zum Schluss.

Ein klarer Abendhimmel, eine hauchdünne Mondsichel und spätsommerliche 18 Grad: Der perfekte Abend für solch einen Stadtrundgang. Erwartungsvoll stehen die Mädchen und Buben zwischen acht und 14 Jahren unter den Arkaden vor dem Rathaus. Peter Bucher – Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Gole, Hauptmann der Bürgerwehr, pensionierter Polizeibeamter und im „Nebenberuf Nachtwächter“, auch als Begleiter beim Rübengeisterumzug – schreitet durch eines der Tore: dunkler Umhang, hohe Stiefel, großer schwarzer Schlapphut, in der einen Hand die Laterne mit einer brennenden Kerze, in der anderen den langen Spieß, am Gürtel das Horn. Schlag halb neun entlockt er dem einen tiefen, dunklen Ton. Große Augen, konzentrierte Stille. Die Aufmerksamkeit der Kinder richtet sich ganz auf ihn.

Was hatte wohl ein Nachtwächter früher für Aufgaben? Er sagt: „Wenn alles geschlafen hat, war er verantwortlich für die Sicherheit in der Stadt.“ Vom Anzünden der Straßenlaternen über das Warnen vor Gefahren durch offenes Feuer bis zur Kontrolle, ob die Gastwirtschaften rechtzeitig schlossen – Aufgaben wie sie früher die Polizei hatte. So passt auch das Nachtwächterlied, dessen erste Strophe er zur vollen Stunde Schlag neun im Anlägchen vor dem Zellemesturm mit volltönender, dunkler Stimme vorträgt: „Hört ihr Leut‘ und lasst Euch sagen: Uns’re Glock‘ hat neun geschlagen! Wahrt das Feuer und das Licht, dass dem Haus kein Leid geschicht!“

Inzwischen ist es Nacht geworden. Über die dunkle, lange Stiege zum Fuß des Turmes der ehemaligen Stadtbefestigung, den Kreuzberg hinauf und über die nächste Treppe auf die Mühlinsel zum Mühltörle: Hier beschrieb Peter Bucher, dass die Tore früher verschlossen wurden bei Dunkelheit. Es sei verboten gewesen, bei Nacht die Stadt zu verlassen – nur mit einem Trinkgeld für die Wachen sei ein kleiner Durchschlupf im Tor auch spät noch möglich gewesen. Großes Erstaunen bei den Kindern. „Heute ist man frei, raus- und reinzufahren – früher nicht!“, ergänzt der Nachtwächter ernst.

Schwatzend und munter plappernd folgt ihm anschließend die ganze Gruppe durch das Tor. Beim Stopp direkt im Torbogen macht Peter Bucher aufmerksam auf die dicken Steinquader an den Eckpunkten zum Schutz vor einer Beschädigung der Mauern durch die eisernen Wagenräder. Am Fuß der Haldenstraße kann er zeigen, dass die Straße hier früher ganz anders verlief: deutlich tiefer, durch den heute noch sichtbaren Durchlass und direkt auf das Mühltörle zu. Gelächter erntet die Frage eines Mädchens: „Wo sind denn da die Autos gefahren?“ Und sie nickt bei der Erklärung von Kutschen und Pferden.

Weitere Eckquader findet Peter Bucher auf dem Weibermarkt, am Wegscheiderhaus sogar mit Wagenspuren und der Holzverkleidung im unteren Bereich der Mauer. Umringt von interessierten Kindern beschreibt er deren Aufgabe: Beim Touchieren mit den beladenen Wagen war es einfacher, die beschädigte Holzverkleidung auszutauschen satt das Mauerwerk zu reparieren.

Durch die Froschlache und über das Plätzle, das viele aus der Gruppe zum ersten Mal entdecken, führt der Rundgang durch ein kleines Tor in der Stadtmauer. Auf der Außenseite fällt das Licht der Taschenlampe auf mehrere Kanonenkugeln, die hier eingemauert sind. Buchers Erklärungen und Geschichten über den hoch liegenden Wehrgang – heute noch vorhanden, sichtbar und von den Bewohnern des Hauses begehbar –, die Form und Funktion der Schießscharten erhalten viel Aufmerksamkeit. Beim Gang über den Stadtgraben weisen sich die Kinder auf eben Gelerntes hin: „Guck, da isch a Schießscharte!“ und sind auf dem Wochenmarkt erstaunt: „So klein?“

Ein Highlight auf der Runde ist der Keller beim Feuerwehrmuseum. Günther Hübler öffnet das Tor und lässt alle über die steile Treppe in einen der großen Räume unter der Stadt. „Und manche Häuser in Riedlingen haben bis zu sieben Keller untereinander“, sagt Peter Bucher dort unten. Wie „Maulwurfsgänge“ seien sie mit den nebenliegenden verbunden gewesen, auch als Fluchtwege genutzt worden.

Zurück am Ausgangspunkt passt die nächste Strophe des Nachtwächterliedes: „Hört Ihr Leut’ und lasst Euch sagen: Uns’re Glock’ hat zehn geschlagen. Zehn Gebote setzt’ Gott ein; gib, dass wir gehorsam sei’n!“ Großer Applaus und gespanntes Lauschen auf den abschließenden Klang des Horns.