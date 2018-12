Bei der Partie gegen Langenau III haben es die Riedlinger Schachspieler nicht nur am Brett, sondern bereits bei der Anfahrt spannend gemacht. Denn nur ganz kurz vor Spielbeginn waren sie im Spielsaal, den sie dann am Ende als Sieger (5:5 zu 2,5) verließen.

Alle Straßen waren schneebedeckt, als die Riedlinger zum Auswärtsspiel nach Langenau fahren durften. So kamen sie nur langsam vorwärts. Im Schach beginnen die Begegnungen Sonntag morgens um 9 Uhr. Die sogenannte Karenzzeit geht bis 9.30 Uhr. Wer später kommt verliert seine Partie kampflos. Nun, es wurde spannend: Die letzten vier Riedlinger erschienen um exakt 9.28 Uhr im Spielsaal in Langenau. Man hatte so zwar 15 Minuten (die Langenauer hatten großzügig gewartet, bis die Uhren in Gang gesetzt wurden) weniger Bedenkzeit, aber die Erleichterung darüber, dass alle es rechtzeitig geschafft hatten beflügelte die Riedlinger regelrecht.

Thomas Kromer an Brett 1 spielte mit Weiß gegen Dirk Bretschneider. Beide konzentrierten ihre Figuren im Zentrum, Kromer hatte mit Weiß aber mehr Raum für seine Figuren, konnte allmählich Drohungen aufbauen, ein Abzug eines Bauern griff einen Läufer an, zugleich aber der bisher hinter dem Bauern stehende Läufer die schwarze Dame – Figurenverlust und Aufgabe von Schwarz!

Kurz darauf krönte Jan Fuchsloch seine starke Partie gegen Peter Stöckle mit einem schönen Mattangriff mit Dame, Springer und Turm, nachdem er im Mittelspiel eine Figur gewonnen hatte. So stand es schon bald 0:2 für Riedlingen. Zwischenzeitlich hatte Mahmoud Zyadah mit Weiß durch eine Bauerngabel einen Springer von Siegfried Folusewytsch erobert und diesen Vorteil auch im weiteren Mittelspiel bewahrt, 0:3.

Peter Schilling spielte mit den schwarzen Figuren die französische Verteidigung gegen den Langenauer Routinier Franz Gulde. Er erlangte fast durchschlagenden Angriff mit seinem Turm auf der zentralen e-Linie, Gulde aber wehrte diesen gerade noch ab. Bald darauf aber schlug Schilling überraschend mit einem Springer den gedeckten weißen g-Bauern. Gulde bot Remis an, da sein Gegenspiel sehr unklar schien, Schilling nahm angesichts des positiven Punktestandes an. Nur ein Punkt fehlte den Riedlingern noch zum Sieg.

Den steuerte Hassan Hafes bei. Längere Zeit hatte Nachwuchsspielerin Evelin Bako ihm durch sehr druckvolles Spiel zugesetzt. Ihre Dame stand bedrohlich auf h6, vom schwarzen König auf h8 nur noch durch einen Bauern getrennt, da zog der schwarze Königsläufer nach g5 und bedrohte gleichzeitig die weiße Dame und den weißen König und war, dies war leicht zu übersehen, von der eigenen Dame auf der anderen Brettseite gedeckt. Bako musste aufgeben. Damit war der Mannschaftssieg für Riedlingen gesichert.

Zeitgleich mit dem Drama an Brett 8 ereignete sich spiegelbildlich auch eine Läufergabel an Brett 7. Nur saß hier der Langenauer Nachwuchsspieler Luca Fabio Doll auf der richtigen Seite und stellte den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf. Moritz Sauter hatte bis dahin deutliche Vorteile, aber besagte Läufergabel zwang den Turm zum Rückzug, wodurch der Läufer seinen Schutz einbüßte und verloren ging.

Julian Kreutzer verteidigte sich lange umsichtig gegen die Angriffsbemühungen von Johann-Stefan Peleskei. Beim Versuch, einen vorgeschobenen Springer am Königsflügel mit einem Bauern zu vertreiben entschied er sich für den f-Bauern, wodurch das Feld e6 ungedeckt war. Dieser Punkt ging an Langenau.

Klaus Rieber war derweil in einem Turmendspiel mit einem Bauern weniger gelandet. Aber: Seine Figuren standen aktiver. Rieber konnte Zug um Zug Drohungen gegen die gegnerischen Bauern, aber auch den König aufstellen, Matt drohen, wodurch er den Bauern zurück erobern und im weiteren Verlauf seinen letzten Bauern zur Dame umwandeln konnte. Der letzte Punkt ging wieder an Riedlingen zum Endstand von 2,5 : 5,5. Durch den Mannschaftserfolg konnte sich Riedlingen nach der Mini-Niederlagenserie von zwei Niederlagen in Folge (gegen Biberach III und Berghülen I) nun wieder fangen und steht auf dem dritten Tabellenplatz.