– Werner Dannemann and friend Uli Züpfle bringen am kommenden Samstag Weltblues ins Riedlinger Kino. Das Duo gastiert ab 20.30 Uhr mit Sax and Guitar im Lichtspielhaus.

Das Duo Werner Dannemann und Uli Züfle nimmt den Zuhörer mit auf eine geographische Zeitreise in zeitlosen, farbigen Interpretationen mit Gitarre, Saxophon und Gesang. Eine puristische Darbietung mit eigenem Stil, in welcher natürlich eigene Songs, Basic-Blues, auch verbogene sowie eingängige Songs der langen Popgeschichte gespielt werden.

Das bestechende und ausdrucksstarke Zusammenspiel der beiden lässt niemals langweilige Routine aufkommen, sondern überrascht durch extravagante Improvisationen und dynamische Sequenzen, was das Publikum nicht selten zu einem Zwischenapplaus hinreißen lässt.

Werner Dannemann, der schwäbische Barde an der Gitarre schlechthin und Ulrich Züfle, genialer Saxophonist (Trio Bagatelli, Heinrich Glatteis, Guru-Guru...) zählen seit Dekaden zu den musikalischen Juwelen, welche das schwäbische Land bieten kann.

Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben.