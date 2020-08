„Du murmelst so, mein Fluss, warum?“

Die Vielfalt des Dichters Eduard Mörike erleben und einen Einblick in das dichterische Schaffen von Friedrich Hölderlin bekommen die Besucher am Mittwoch, 26. August, ab 16 Uhr, im Mörikehaus in Pflummern. Beim Rezitationsnachmittag mit der Schauspielerin Christine Oberländer garantiert einen spannenden, kurzweiligen Nachmittag.

Eduard Mörikes Reise aus der pietistisch-protestantischen Umgebung Stuttgarts ins katholische, sinnenfrohe Oberschwaben, hat auf den für einige Zeit von der „Vikariatsknechtschaft“ freigestellten blutjungen Pfarrer einen befreienden Charakter: er fühlt sich unbeschwert und glücklich wie nie zuvor, verliebt sich in die oberschwäbische Frühlingslandschaft und in aller Heimlichkeit in ein noch sehr junges Mädchen, das ihn zu einer Fülle seiner schönsten Gedichte inspiriert. Nachdem er es nicht schafft, den Pfarrberuf an den Nagel zu hängen, bewirbt er sich das Jahr darauf um die Pfarrverweserstelle in der evangelischen Enklave Pflummern. Von Mitte Februar bis Mitte Mai ist er hier, schreibt Anfang März sein populärstes Gedicht „Er ists!“ muss aber die anstehende Pfarrei einem älteren Anwärter überlassen. Er wäre gern noch geblieben: des Bruders und der kleinen Geliebten wegen, die in Scheer an der Donau wohnen, 3 Wegstunden entfernt, aber natürlich auch der oberschwäbischen Landschaft wegen.

Friedrich Hölderlin, dessen 250. Geburtstag wir dieses Jahr feiern, ist eine Hommage gewidmet. Wie Eduard Mörike fühlt er sich nicht zum Pfarrer, sondern zum Dichter berufen. Als der 34 Jahre jüngere Mörike in Tübingen studiert, kreuzen sich ihre Lebenswege, ein Sujet für eine einfühlsame Geschichte von Hermann Hesse, aus der die Zuschauer auch einen Ausschnitt hören werden.

Christine Oberländer, lange Zeit an den Staatstheatern Berlin und Stuttgart engagiert, lebt seit Jahren wieder in ihrer schwäbischen Heimat, wo sie erfolgreich mit Balladen-und Lyrik-Programmen auftritt.