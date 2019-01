Wer morgens seine Schwäbische Zeitung liest, fragt sich vielleicht: Wann und wo wird sie gedruckt? Die Schwäbische Zeitung bietet im Rahmen des Jubiläums „300 Jahre Zeitung in Riedlingen“ die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen des Druckhauses Ulm-Oberschwaben in Weingarten zu schauen. 30 SZ-Leser haben am Freitag, 8. Februar, die Möglichkeit zu erfahren, wie ihre Tageszeitung gedruckt wird – Busfahrt inklusive.

Die Schwäbische Zeitung hat eine tägliche Auflage von über 166 000 Exemplaren, mit insgesamt 22 Lokalausgaben. Der Druck der Papierzeitung erfolgt im Druckhaus Ulm-Oberschwaben, mit den Standorten Weingarten und Ulm.40 riesige Papierrollen werden dort jede Nacht bedruckt, wenn die Schwäbische Zeitung im Offsetdruckverfahren produziert wird. Das entspricht einer 800 Kilometer langen Papierbahn, die rund 50 Tonnen wiegt – so viel wie zwölf Elefanten. Vom Andruck bis zum Beladen der Transporter dauert es genau sieben Minuten.

Über drei Stockwerke reichen im Druckhaus die Rollenrotationsmaschinen und die Zeitungen rauschen so schnell durch, dass das Auge sie kaum erfassen kann. 35 000 Stück werden in der Stunde gedruckt, geschnitten und gefalzt.

Abfahrt des Busses ist am Freitag, 8. Februar, um 15.45 Uhr an der Stadthalle Riedlingen. In Weingarten erwartet die Teilnehmer eine rund 90-minütige Führung durch das Druckhaus Ulm-Oberschwaben. Auch ein kleiner Imbiss ist inklusive. Die Rückkehr ist gegen 20 Uhr geplant.