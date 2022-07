Drogenfahnder werden bei Kontrollen fündig

Bei Kontrollen haben zivile Fahnder am Donnerstag in Riedlingen und Umgebung Drogen beschlagnahmt.

Kurz nach 15 Uhr entdeckte die Polizei einen 17-Jährigen am Schwarzachtalsee in Ertingen, der gerade einen Joint rauchte. In seinem Tabakbeutel fanden die Beamten auch noch knapp zwei Gramm Marihuana. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Anzeige zu.

Kurze Zeit später kontrollierten die Ermittler, ebenfalls am Baggersee, drei Personen auf der Wiese. Weil ein 18-Jähriger stark nach Marihuana roch, schauten die Beamten genauer hin. Sie fanden über 20 Gramm Marihuana und Utensilien zum Konsum in seinem Rucksack. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und zeigte den 18-Jährigen an.

Gegen 18.45 Uhr nahmen die Polizeibeamten im Park an der Donau beim Brühlweg einem 28-Jährigen einen Joint ab. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

In allen Fällen führte die Polizei belehrende Gespräche und zeigten die Gefahren von Drogenkonsum auf.