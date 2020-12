DRK-Tafelladen Riedlingen verteilt Geschenke

Durch Spenden aus der Bevölkerung, von Kirchen und Betrieben kann der Tafelladen Riedlingen auch vor Weihnachten wie vor dem Nikolaustag an alle Besucher eine reichhaltige Geschenktüte zu Weihnachten abgeben. Außerdem werden am 23. Dezember auch die Geschenkpakete, die die Klasse 8 der Geschwister Scholl Realschule vorbereitet hat, verteilt. Ein Paket bekommt, wer an die Schüler einen Wunschzettel abgegeben hat.

„Wir sind den Spenderinnen und Spendern sehr dankbar, dass sie durch ihre Hilfe, den Betrieb des Tafelladens und auch so Sonderaktionen möglich machen. Damit können wir einkommensschwachen Menschen eine wertvolle, ergänzende Hilfe mit Lebensmitteln geben,“ sagt Hans Petermann stellvertretend für die rund 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter des DRK Tafelladens. Er teilt weiter mit, dass die Verantwortlichen des DRK-Tafelladens Riedlingen beschlossen, den Tafelladen in der Regel weiterhin jeweils am Samstag von 11 bis zumindest 12.30 Uhr – bei stärkerem Besuch auch länger – zu öffnen.

Weiterhat das Team wegen der Feiertage festgelegt, den Tafelladen am Mittwoch, 23.Dezember, von 11 - 13.30 Uhr letztmals zu öffnen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist nach dem Beschluss des Leitungsteams am Samstag, 9. Januar 2021, von 11 bis 13.30 Uhr. Danach wird der Tafelladen wieder regelmäßig jeden Samstag, zwischen 11 und 13.30 Uhr geöffnet sein.