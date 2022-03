DRK-Tafelladen Riedlingen öffnet für Geflüchtete aus der Ukraine

Der DRK-Tafelladen Riedlingen hat am Dienstag für Geflüchtet aus der Ukraine geöffnet. 42 Personen nahmen das Angebot wahr und besorgten sich Lebensmittel, vorwiegend Grundnahrungsmittel. Das teilt der Tafelladen in einer Pressemeldung mit.

„Ende der vergangenen Woche kam Frau Carina Straub vom Integrationsmanagement des Landratsamts Biberach mit der Frage auf uns, ob circa 80 Flüchtlinge, die voraussichtlich am Montag im bisherigen Krankenhaus in Riedlingen und in Dürmentingen ankommen, kurzfristig Lebensmittel im Tafelladen bekommen können“, berichtet Hans Petermann, Leiter des Tafelladens. „Unser Leitungsteam war sofort bereit, eine Sonderöffnung zu organisieren“, so Petermann weiter.

Da dann am Montag deutlich weniger Flüchtlinge ankamen, mussten nicht alle Helferinnen und Helfer, die sich sofort zur Mithilfe gemeldet hatten, mitwirken. Für die Sonderöffnung wurden auf der Rückseite des Tafelladens alle derzeit vorrätigen und einige dank Spenden zugekauften Lebensmittel angeboten. Das Angebot hätten 42 Personen sehr dankbar angenommen, heißt es in der Pressmitteilung. Ihnen sei auch vermittelt worden, dass sie sich von den Integrationsmanagern oder vom Caritasverband Berechtigungsausweise für den Tafelladen ausstellen lassen können. Mit ihnen können sie künftig bei wöchentlichen Öffnungszeiten, die in der Regel jeweils am Samstag von 11 bis 12 Uhr stattfinden, im DRK-Tafelladen einkaufen.

Petermann war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Tafelladen nur durch die Lebensmittelspenden von heimischen Erzeugern, Lebensmittelgeschäften und Bäckereien dem berechtigten Personenkreis helfen könne. Auch die Aktionen von Kindergärten, Schulen, Kirchen und Betrieben würden immer wieder helfen. Erfreulicherweise gingen auch immer wieder auf dem Spendenkonto der Evangelischen Kirchengemeinde Riedlingen Geldspenden mit dem Verwendungszweck „Lebensmittel für Bedürftige“ ein. Dies versetze den Tafelladen Riedlingen immer wieder in die Lage, längerfristig haltbare Lebensmittel zuzukaufen.