DRK-Tafelladen Riedlingen ändert Öffnungszeiten und Warenausgabe

Unter anderem durch die Flüchtlinge aus der Ukraine wird der DRK-Tafelladen Riedlingen seit einigen Wochen deutlich stärker besucht. In der Regel kommen derzeit bis zu 100 Personen. Um dem Rechnung zu tragen, werden ab Samstag, 21. Mai, die Öffnungszeit verlängert. Der Tafelladen ist dann jeweils am Samstag von 10.45 bis 13.15 Uhr offen.

Die Besucher erhalten bei der Bezahlung ein Kärtchen, auf der der Zeitraum (10.45 bis 12 Uhr oder 12 bis 13.15 Uhr) und eine Nummer aufgedruckt sind. Dabei wird abgewechselt. Besucher, die Nummern der ersten Gruppe (10.45 bis 12 Uhr) haben, bekommen für den nächsten Öffnungstag Nummern der zweiten Gruppe (12 bis 13.15 Uhr). Je Besucher wird nur ein Kärtchen ausgegeben, erklärt der Tafelladen in der Pressemitteilung. Dieses Kärtchen muss beim Besuch des Tafelladens in der darauffolgenden Woche mitgebracht werden. In der Reihenfolge der Nummern wird im angegebenen Zeitraum bedient.

Wer kein Kärtchen hat, wird erst zum Einkauf zugelassen, wenn alle Besucher mit Kärtchen bedient sind. Sie sollten deshalb erst gegen 13 Uhr kommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Jeder Einkäufer hat pauschal sieben Euro zu bezahlen. Dieser Betrag sollte passend zum Einkauf mitgebracht werden. Der Einkauf wird während der wärmeren Monate des Jahres auf dem Hof des Tafelladens abgewickelt. Die Berechtigungsausweise sind zum Ladenbesuch mitzubringen. Je Haushaltsgemeinschaft darf nur eine Person einkaufen.