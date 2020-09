DRK ruft zur Blutspende auf

Das Deutsche Rote Kreuz lädt zum nächsten Blutspendetermin am Donnerstag, 24. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in die Donauhalle in Neufra, Kiesgrubenweg 10. Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Bestände der Blutkonserven in den vergangenen Tagen stark gesunken. Ursachen seien die Urlaubszeit, die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen und der Ausfall zahlreicher Blutspendetermine, da viele Räume aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht genutzt werden können. Auch in „Corona-Zeiten“ sei die Blutspende sehr sicher, so das DRK. Um in den genutzten Räumen den erforderlichen Abstand gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt: https://terminreservierung.blutspende.de/m/neufra. Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen mit der Terminreservierung stehen die Mitarbeiter der kostenfreien Service-Hotline unter 0800/1194911 zur Verfügung. Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den Hygiene- und Sicherheitsstandards veranstaltet. Die Mitarbeiter sind für derartige Situationen besonders geschult. Wie auch sonst gilt: Blut spenden sollte nur, wer sich gesund und fit fühlt. Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den letzten Wochen einen Risikogebiet aufgehalten hat, muss bis zur nächsten Blutspende vier Wochen pausieren.