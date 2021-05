DRK bittet um Blutspenden

Die nächste Blutspendeaktion des DRK findet am Freitag, 14. Mai, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Donauhalle Neufra, Kiesgrubenweg 10, statt. Termine können online unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/neufra reserviert werden. Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn man sich gesund und fit fühlt. Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) sowie Personen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den vergangenen zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. Die Blutspende finde unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards statt, so das DRK. Das Infektionsrisiko liege daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen.