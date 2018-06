Drittklässler gestalten die digitale Welt mit

Ob einer der Drittklässler der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule einmal als Informatiker arbeitet oder eines der Mädchen in der IT-Branche Karriere macht, steht noch in den Sternen. Zumindest sind in der Riedlinger Grundschule die Voraussetzungen dafür geschaffen worden. Im Rahmen des Projekts „Faszination Technik“ bringt die Industrie- und Handelskammer den Mini-Computer „Calliope“ in den Unterricht. Die Riedlinger Firma Blank unterstützt die innovative Neuerung und finanziert den Klassensatz.

In der Klasse 3c steht Sachunterricht auf dem Stundenplan. Zu zweit sitzen die Drittklässler vor den Laptops und starren gebannt auf den Bildschirm. Sie tippen auf der Tastatur, die Zunge flitzt von einem Mundwinkel zum anderen. Ab und zu brummt oder piepst es aus dem Lautsprecher des Rechners. „Frau Jäggle, Frau Jäggle, ich kann nicht abspeichern“, ruft einer der Drittklässler, streckt aufgeregt den Finger in die Höhe. Zwei Frau Jäggles heben den Kopf – Klassenlehrerin Bettina Jäggle und Birte Jäggle, in der Schule zuständig für alles, was mit Computern zu tun hat.

Die beiden Lehrerinnen haben alle Hände voll zu tun, denn der neue Minicomputer fordert alle. Das Programmieren im Unterricht ist nicht nur für die Schüler neu. Um die Lehrer für den Einsatz von „Calliope“ fit zu machen, mussten sie den Umgang mit dem Minicomputer in einer Fortbildung lernen. Mit den Kindern können sie dann im Unterricht in Klasse 3 beispielsweise eine Wetterstation programmieren. Im ersten Baustein geht es darum, eine Temperaturanzeige zu programmieren. Es folgen Niederschlag, Helligkeit und Windmessung. Wetterbeobachtung ist ein Schlüsselthema und gleichzeitig ein Thema, bei dem es darum geht, große Datenmengen zu analysieren.

Das sogenannte Coding (Programmieren) ist in der Schule ein junger Trend, der der heranwachsenden Generation großes Potenzial bietet, sich technologisches Wissen zu erschließen und für die Entdeckung der Welt zu nutzen. „Wir wollen Kinder und Jugendliche für Technik und Naturwissenschaften begeistern“, sagt Simone Bergande von der IHK Ulm, die das Projekt leitet und an den jeweiligen Standorten der Schulen nach Sponsoren sucht. Sie und Naike Nassal von der Firma Blank sind zu Besuch im Sachunterricht der Klasse 3c und zeigen sich sehr erfreut, wie gut das Projekt bei den Kindern ankommt und wie sie ohne Scheu an die Sache herangehen. „In dem Alter sind auch Mädchen noch neugierig auf technische Dinge“, weiß Bergande. Die Firma Blank wolle das fördern und unterstützen, so Naike Nassal. Dass die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule zu den Pilotschulen gehört, freut auch die Schulleitung, die in der Vorführstunde durch die kommissarische Konrektorin Susanne Bochtler vertreten war.

Die Schulstunde vergeht wie im Flug. Am Ende haben die Drittklässler die unterschiedlichsten Dinge programmiert – von Herzen bis zu selbst komponierten Melodien. „Mal sehen, wer irgendwann mal bei der Firma Blank als Programmierer arbeitet“, sagt Klassenlehrerin Bettina Jäggle.