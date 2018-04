Drei Siege für den TSV

Die Riedlinger Starter waren beim Swim & Run in Mengen erfolgreich. Bei dem vom TV Mengen professionell organisierten Wettkampf konnte das kleine Riedlinger Team, bestehend aus sechs Teilnehmern, drei erste Plätze belegen.

Beim Jedermann-Swim & Run ging für den TSV Riedlingen Philipp Ertle im Einzelwettbewerb an den Start, außerdem eine Staffel bestehend aus Julian Schneider als Schwimmer und Clemens Müller als Läufer. Zu bewältigen waren 400 Meter im Schwimmen und 4,4 Kilometer im Laufen. In dem starken Teilnehmerfeld siegte der Bundesligatriathlet Max Fetzer vom TV Mengen in 19:46 Minuten. Auf einem sehr guten achten Platz überquerte Philipp Ertle die Ziellinie in 25:32 Minuten, was für ihn den Sieg in AK 35 bedeutete. Julian Schneider und Clemens Müller errangen den Staffelsieg für den TSV Riedlingen in der Zeit von 23:08 Minuten.

Einen weiteren Sieg für den TSV Riedlingen sicherte sich Xenia Hindahl im Schnupperwettbewerb der Jugend B über 100 Meter Schwimmen und 800 Meter Laufen in einer Zeit von 5:19 Minuten. Neben ihr waren mit Aaron Hindahl und Samuel Spöcker zwei weitere Nachwuchsathleten des TSV Riedlingen am Start, die im Wettbewerb der Schüler C eine Schwimmstrecke von 25 Metern und eine Laufdistanz von 400 Metern zu bewältigen hatten. Samuel belegte hierbei in 3:43 Minuten Platz sechs, dicht gefolgt von Aaron, der in 3:45 Minuten Rang acht belegte.

Herausforderung für Martin Schenk

In Lichtenwald bei Schorndorf fand im Rahmen des traditionellen Lauf-Events nun zum zweiten Mal ein Marathon statt, der von den Teilnehmern alles abverlangte. Die Strecke geht durch ein landschaftlich reizvolles Gebiet des Schurwalds zwischen Filstal und Remstal, allerdings aber gespickt mit 650 Höhenmetern. Ab Kilometer 27 geht es dabei richtig zur Sache, denn da geht es dann mit wenigen Ausnahmen bis kurz vor dem Ziel stetig bergauf.

Einziger Teilnehmer des TSV Riedlingen war Martin Schenk. Angesichts der vielen Höhenmeter wollte er wenigstens noch unter 4:30 Stunden bleiben, was ihm dann zu seiner großen Zufriedenheit mit der über die 42 Kilometer gelaufenen Zeit von 4:13:05 Stunden auch deutlich gelungen ist. Erfreut war er auch über den achten Platz in seiner Altersklasse 45 unter insgesamt 18 Läufern.