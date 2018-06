Drei Riedlinger auf dem Podest

Zum 30. Mal nun hat der TSV Beuren am Rande der Schwäbischen Alb den Hohenneuffen-Berglauf über eine Länge von 9,3 Kilometer und 438 Höhenmeter veranstaltet. Im Rahmen dieser Veranstaltung fanden dieses Jahr auch gleichzeitig die Baden-Württembergischen Berglauf-Meisterschaften statt.

Bei schwülwarmem Wetter mussten die Läuferinnen und Läufer schweißtreibende Arbeit leisten, um das Ziel oben auf der Burg zu erreichen, so auch die 4 Riedlinger Athleten, die sich für die Wertung der Baden-Württembergischen Meisterschaften gemeldet hatten. Erfreulicherweise hat sich die Anstrengung gelohnt, denn immerhin konnte man drei Podestplätze für den TSV Riedlingen ergattern.

So nützte Thorsten Banzhaf die Gelegenheit, nach längerer Wettkampfpause wieder ein Rennen zu bestreiten und wurde im Gesamteinlauf Zehnter in einer Zeit von 43:22 min und Zweiter in AK40.

Stefan Spöcker belegte Rang 23 in 45:17 min und wurde 5. in AK40. In der selben Altersklasse wie seine Vereinskameraden wurde Christian Filk Elfter in 47:19 min und 36. gesamt. Philipp Ertle kam als 48. nach 49:33 min ins Ziel und konnte damit als Dritter in seiner AK35 das Podest besteigen. Erfreulich aus Riedlinger Sicht ist Rang 2 in der Mannschaftswertung der AK M40 mit Banzhaf, Spöcker und Filk, die sich nur knapp dem Sparda-Team Rechberghausen geschlagen geben mussten.