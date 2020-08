Drei Mal die Traumnote 1,0

Die Abiturienten des Kreisgymnasiums sind am Ziel. Eine feierliche Zeremonie in der Aula des Kreisgymnasiums markierte für sie das Ende eines ganz besonderen Endspurtes. Am vergangenen Montag fanden die mündlichen Prüfungen statt und damit endete das Abitur.

Während der Feierstunde in der Aula trat das Oberstufenorchester auf der Bühne auf und unterstrich mit einer schwungvollen Darbietung die Freude und den Optimismus angesichts des Erreichten. Damit auch die Angehörigen an diesem besonderen Moment teilhaben können, wurde die Veranstaltung per Video aufgezeichnet. Drei Mal überreichte Schulleiterin Anja Blüthgen ein Zeugnis mit der Traumnote 1,0. 21 Schülerinnen und Schüler freuen sich über eine Eins vor dem Komma, bei einem allgemeinen Durchschnitt von 2,3. Für die beste Abiturleistung im Fach Deutsch nahm Maren Traber den Scheffelpreis entgegen. In ihrer Rede an den Abiturjahrgang blickte Maren noch einmal auf das besondere Schuljahr zurück.

Auch für die Jahrgangsstufen fünf bis elf ist ein außergewöhnliches Schuljahr zum Abschluss gekommen. Seit dem 15. Juni waren sie wochenweise entweder zu Hause oder im Präsenzunterricht beschult worden. Jetzt haben alle Lerngruppen ihre Jahreszeugnisse erhalten. Schulleiterin Blüthgen verabschiedete die Schüler mit einem großen Lob für den erbrachten Einsatz zu Hause und in den Klassenzimmern.

Zum Schuljahresende geht Studiendirektor Dieter Walter in den Ruhestand. Mehr als 20 Jahre lang hat er am Kreisgymnasium gewirkt. Kompetent in seinen Fächern Mathematik und Physik, offen für die Belange der Schüler und mit vielen organisatorischen Aufgaben betraut, erfreute sich Dieter Walter einer großen Beliebtheit in der Schulgemeinschaft. Jahrelang hat er die Fahrten der Siebtklässler ins Landschulheim Büsum organisiert und selbst mitbegleitet.

Oberstudienrat Peter Baur unterrichtete die Fächer Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Der erfolgreiche Pädagoge verbrachte die letzten Jahre seiner Dienstzeit am Kreisgymnasium und geht nun ebenfalls in den Ruhestand.

Nach teils langjähriger Wirkungszeit verlassen Tina Löffka, Mathis Pedak, Frank Reichenbach und Marion Wiese das Kreisgymnasium und werden künftig an anderen Schulen unterrichten.

Abschied nimmt das Kreisgymnasium auch von den Oberreferendaren. Nikolai Adam, Christof Beyerle, Tina Pürckhauer und Stefanie Walla haben ihre Ausbildung in Riedlingen mit Erfolg beendet.

Preise und Belobungen am Kreisgymnasium Riedlingen im Schuljahr 2019/2020:

Klasse 5A: Preise: Gräser Tim, Riedlingen; Günther Luna, Binzwangen; Hepp Johanna, Sonderbuch; Kaucher Jan, Riedlingen; Pfohl Henry, Riedlingen; Volz Frieder, Riedlingen. Belobungen: Birkhofer Michael, Riedlingen; Eisele Leni, Riedlingen; Hammer Paul, Riedlingen; Ludy Chayenne, Binzwangen; Moor Vanessa, Riedlingen; Münch Jasmina, Ertingen.

Klasse 5B: Preise: Binder Maria, Heudorf; Hägele Pia, Hailtingen; Jäggle Maren, Ertingen; Kettnaker Linda, Dürmentingen; Möhrle Laura, Ertingen; Musakanya Layla, Bad Saulgau; Selg Jakob, Binzwangen; Zoll Christoph, Dürmentingen. Belobungen: Baur Linus, Ertingen; Ebe Tamara, Grüningen; Engenhardt Fine, Dürmentingen; Halbherr Miley, Grüningen; Holstein Hendrik, Erisdorf; Jörg Jannes, Pflummern; Lock Franka, Ertingen; Möhrle Leonie, Ertingen; Neuburger Jonas, Ertingen; Sugg Ritchie, Neufra.

Klasse 5C: Preise: Bachmann Moritz, Anhausen; Behnke Stephanie, Alberweiler; Beig Nele, Hayingen; Geier Peter, Hayingen; Griesinger Lena, Sonderbuch; Hagemann Mathis, Hayingen: Stumm Jakob, Zwiefalten. Belobungen: Birnbickel Raphael, Hayingen; Fuchsloch Luan, Neufra; Fundel Emil, Gossenzugen; Schmatz Sophia, Zwiefalten; Schmid Noah, Pfronstetten.

Klasse 5D: Preise: Bailer Ida, Altheim; Blersch Jana, Oberwachingen; Krug Bastian, Ahlen; Kutsch Lewis, Riedlingen; Malek Gode, Riedlingen; Stemmer Jule, Oberwachingen. Belobungen: Fritschle Sophia, Uttenweiler; Kübler Emma, Altheim; Ludwig Johannes, Langenenslingen; Münch Jana, Ittenhausen, Rudolf Vianne, Dürrenwaldstetten; Schurr Noah, Offingen; Wallach Dominik, Uttenweiler; Weckenmann Lukas, Uttenweiler; Werkmann Annika, Andelfingen.

Klasse 5E: Preise: Diesch Paul, Zell; Oberdorfer Kimi, Unlingen; Sagaser Jana, Riedlingen; Selig Matheus, Unlingen; Stadler Zoë, Untermarchtal; Wegenast Julia, Riedlingen; Belobungen: Braisch Ruben, Munderkingen; Eberl Lorenz, Riedlingen; Hammer Simon, Riedlingen; Katzenstein Maria, Daugendorf; Lehnhardt Leyla, Munderkingen; Moor Aaron, Riedlingen; Neubrand Leon, Unterwachingen; Rostem Tamara, Riedlingen; Zorle Nico, Unlingen.

Klasse 6A: Preise: Bendel Isabel, Alleshausen; Betz Milla, Zwiefalten; Bork Gabriel, Binzwangen; Fischer Julia, Untermarchtal; Gobs Charlene, Zwiefaltendorf; Haggenmüller Eva, Riedlingen; König Lena, Ertingen; Linzmeier Emilia, Riedlingen; Steinhart Lara , Riedlingen; Traub Claire, Riedlingen. Belobungen: Brauch Mara, Dürmentingen; Kappeler Leon, Binzwangen; Kugler Stella, Langenenslingen; Metzger Jessica, Untermarchtal; Rieger Karina, Andelfingen.

Klasse 6B: Preise: Dann Samuel, Riedlingen; Ebe Franka, Grüningen; Fuchs Anna, Munderkingen; Kapler Toni, Erisdorf; Schmid Emma, Obermarchtal. Belobungen: Eller Linus, Obermarchtal; Glaser Sarah, Ertingen; Poyatos Requena Miguel, Ertingen; Stöhr Marie-Louise, Obermarchtal.

Klasse 6C: Preise: Böning Coco, Aderzhofen; Müller Valerie, Zwiefaltendorf; Päsler Nathalie, Offingen. Belobungen: Emhart Christoph, Neufra; Gotterbarm Felix, Unlingen; Müller Maggie, Riedlingen; Reiner Lukas, Neufra; Schmid Sophie, Bechingen; Serenkov Max, Riedlingen.

Klasse 6D: Preise: Fuchs Manuel, Altheim; Häringer Maria, Zwiefalten; Mahlenbrei Eric, Andelfingen. Belobungen: Geiselhart Henri, Hayingen; Heiß Luisa, Altheim; Holstein Luis, Heudorf; Schmid Magdalena, Ehestetten.

Klasse 7A: Preise: Barth Lea, Riedlingen; Baur David, Ertingen; Bendel Leonhard, Alleshausen; Dorner Katharina, Riedlingen; Renn Hans, Dürmentingen; Schoppenhauer Franka, Riedlingen; Spleiß Paulina, Uttenweiler; Steinhart Marlene, Hayingen. Belobungen: Liedl Toska, Uttenweiler; Ott Claudius, Riedlingen.

Klasse 7B: Preise: Baumeister Paula, Ertingen; Blumer Finja, Binzwangen; Bochtler Lara, Grüningen; Dura Lena, Zwiefalten; Mijic Hannah, Hayingen; Münst Helena, Neufra; Oberdorfer Lara, Hayingen. Belobungen: Baranac Lilly Grace, Riedlingen; Kerber Jasmin, Ertingen; Lemmer Luisa, Ertingen; Maichel Elias, Pflummern; Rehm Franklin, Hayingen; Reuchlin Julian, Zwiefalten.

Klasse 7C: Preise: Aladel Sima, Uttenweiler; Engenhardt Nele, Dürmentingen; Fäh Lukas, Dürmentingen; Hartmann Julius, Altheim; Hepp Hanna, Heudorf; Müller Sarah, Altheim; Reichelt Mathis, Altheim; Schulz Simon, Dürmentingen; Stehle Leon, Altheim. Belobungen: Hugger Lina, Hailtingen; Keller Carlotta, Dürmentingen.

Klasse 7D: Preise: Ammon Sophia, Riedlingen; Bausch Jonas, Riedlingen; Besenfelder Jessica, Zwiefaltendorf; Oberdorfer Mirja, Unlingen; Sollmann Jochen, Zwiefaltendorf; Traber Lena, Reutlingendorf; Wegenast Tobias, Riedlingen. Belobungen: Kauz Elias, Riedlingen; Pushin Georgii, Unlingen; Schmid Jonathan, Unlingen; Zyadah, Mohammad, Riedlingen.

Klasse 7E: Preise: Götz Katharina, Ertingen, Mayer Sophia, Emerkingen.

Klasse 8A: Preise: Albeck Malin, Zwiefalten; Bobke Antonia, Zwiefalten; Eberhard Lea, Ertingen; Funk Kira, Uttenweiler; Maurer Frieda, Uttenweiler; Schulz Sophie, Dürmentingen. Ziegler Sophia, Hausen. Belobungen: Hinz Kilian, Dietelhofen.

Klasse 8B: Preise: Bailer Fanny, Altheim; Hofmann Johanna, Waldhausen; Kern Carla, Langenenslingen; Kneer Alena, Munderkingen; Reck Hannah, Wilflingen. Belobungen: Engler Alicia, Hausen; Merkle Hannah, Untermarchtal.

Klasse 8C: Preise: Buck Maximilian, Pfronstetten; Fuchsloch Eric, Gossenzugen; Harnau Leander, Riedlingen; Knöll Franziska, Zwiefalten; Rudolf Hanna, Aichelau. Belobungen: Burgmayer Salome, Baach; Griesinger Tom, Sonderbuch; Weber Franziska, Riedlingen.

Klasse 8D: Preise: Binder Pia, Heudorf; Burgmaier Tobias, Ertingen; Fiesel Chiara, Zwiefaltendorf; Fuchs Marie, Offingen; Gülich Lina, Unterstadion, Romer Hannes, Uttenweiler; Zentner Sophia, Uttenweiler. Belobungen: Boullé Pauline, Uttenweiler; Glocker Sarah, Mundingen; Häbe Jakob, Indelhausen; Hepp Lena, Heudorf; Perske Lisa, Hayingen; Wahl Lorenz, Binzwangen.

Klasse 9A: Preise: Gobs Fabrice, Zwiefaltendorf, Jung Marietta, Riedlingen; Jungwirth Klara, Riedlingen. Belobungen: Lehn Lisa, Riedlingen; Steinhart Lara, Grüningen.

Klasse 9B: Preise: Mauz Jelena, Emerfeld; Mayer Chiara, Emerkingen; Rieger Lara, Andelfingen; Wittig Laura, Zwiefalten. Belobungen: Geiselhart Johanna, Hayingen; Häringer Pia, Zwiefalten; Potapenko Irina, Riedlingen, Wolf Jasmin, Riedlingen.

Klasse 9C: Preise: Böning Ben, Aderzhofen: Fischer Emily, Riedlingen. Belobungen: Bosshart Sofia, Ahlen; Jastrzembski Emilia, Heudorf; Selg Jasmin, Uttenweiler.

Klasse 9D: Preise: Damm Nele, Ertingen; Diesch Lea, Ertingen; Diesch Teresa, Waldhausen; Diesch Timo, Ertingen; Fuchs Benjamin, Altheim; Hermanutz Sebastian, Erisdorf; Maile Robin, Ertingen; Schug Maya, Ertingen.

Klasse 10A: Preise: Birnbickel Gabriel, Hayingen; Bobke Louis, Zwiefalten; Buck Mona, Pfronstetten; Geiselhart Jana, Ehestetten; Wahl Magnus, Binzwangen; Zimmermann Lina, Betzenweiler. Belobungen: Beig Lars, Hayingen; Maurer Emma, Uttenweiler; Perske Laura, Hayingen; Wagner Hannah, Pfronstetten; Zittrell Jonas, Zwiefaltendorf.

Klasse 10B: Preise: Fisel Nora, Grüningen; Ilg Emma, Pflummern; Seifried Tim, Munderkingen; Singer Franca, Datthausen; Wesinger Anna, Rechtenstein. Belobungen: Bauschatz Charlotte, Grüningen; Merkle Timo, Untermarchtal.

Klasse 10C: Preise: Bausch Ida, Neufra; Böhmer Emelie, Langenenslingen; Stöhr Katharina, Uttenweiler; Stöhr Pauline, Billafingen. Belobungen: Kauz Leon, Riedlingen; Kühnert Emily, Friedingen; Rieger Ronja, Andelfingen; Romer Benno, Uttenweiler; Sido Raveen, Riedlingen.

Klasse 10D: Preise: Eggers Leonie, Riedlingen; Fuchsloch Lena, Gossenzugen; Hartmann Finn, Altheim; Maile Alessia, Ertingen; Stöhr Corinna, Daugendorf; Traber Nils, Reutlingendorf; Weiß Tom, Altheim. Belobungen: Aierstock Eva, Zwiefalten; Biesenberger Ivana, Ertingen; Hepp Theresa, Heudorf; Wahl Marius, Ertingen.

Klasse 11A: Preise: Harnau Rebecca, Riedlingen; Hinz Lisa-Marie, Dietelhofen. Belobungen: Merkle Sandra, Riedlingen; Tämmler Nico, Altheim.

Klasse 11B: Preise: Blersch Lara, Ertingen; Ouertani Selma, Riedlingen. Belobungen: Fetscher Luisa, Ertingen; Geisler Paul, Riedlingen; Schäuble Marius, Riedlingen; Selg Hannah, Riedlingen; Werner Sina, Ertingen.

Klasse 11C: Preise: Diesch Josef, Ertingen; Funk Laura, Uttenweiler; Grom Felix, Binzwangen; Ott Evelyn, Hayingen; Renz Lena, Ertingen; Schrode Judith, Sonderbuch. Belobungen: Fuchs Hannah, Offingen; Löffler Juliane, Ertingen.

Klasse 11D: Preise: Haile Julian, Altheim; Neubrand Lea, Unterwachingen; Zinser Eva, Rechtenstein. Belobungen: Göttle Florian, Daugendorf; Lenz Kathrin, Daugendorf; Schmid Richard, Pfronstetten; Steinhauser Kira, Unlingen.