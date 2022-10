Drei kaputte Autos – ein Leichtverletzter

Am Dienstagvormittag hat sich kurz nach 11 Uhr auf der B311 zwischen Riedlingen und Neufra ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und einer leicht verletzten Person ereignet. Wie die Riedlinger Feuerwehr berichtet, war ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Riedlingen unterwegs, als dieses kurz nach der Einfahrt Neufra-Süd nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zwei Autos teils erheblich touchierte. Im weiteren Verlauf prallte das Verursacherfahrzeug gegen die Bahnböschung. Die Feuerwehr Riedlingen wurde mit den Abteilungen Riedlingen und Neufra wegen auslaufender Betriebsstoffe und zur Absicherung alarmiert. Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr sperrte die Fahrspur von Ertingen her kommend komplett und leitete des Verkehr an der Einfahrt Neufra-Süd ab. Der Verkehr von Riedlingen her wurde einseitig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Nach der Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die Fahrbahn gesäubert und die Sperrungen kurz vor 13 Uhr wieder aufgehoben.