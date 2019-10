Drei Damen erbringen 150 Sängerjahre

Beim traditionellen Jubilareabend sind Irene Schell, Dorothea Gneiting und Heidi Reith für zusammen 150 Sängerjahre durch die überregionalen Chorverbände geehrt worden. Urkunden und Ehrenbroschen wertete die Sängerschar auf durch jeweils ein Wunschlied.

Seit 1988 singt Irene Schell im Liederkranz Riedlingen. Ihre Sopranstimme ist geschätzt, sie ist zugleich Mitglied der evangelischen Kantorei in Riedlingen und kann somit auf 40 Jahre Treue zu Lied und Chor zurückblicken. Der Schwäbische Chorverband dankte mit der passenden Urkunde und der Ehrenbrosche in Silber. Der Liederkranz wertete diese Ehrung auf mit dem Wunschlied der Jubilarin „Ännchen von Tharau“.

Auf 50 Jahre Treue zum Chorgesang kann Dorothea Gneiting verweisen. 19 Jahre davon hat sie in Riedlingen gesungen. Bedingt durch einen Wohnungswechsel, sang sie auch bei der Sängerlust Kornwestheim und der Chorvereinigung Bietigheim-Bissingen. Auch im evangelischen Kirchenchor war ihre Stimme schon zu hören. „Es gibt keinen Ball beim Liederkranz ohne Dorotheas künstlerische Einlagen“, stellte Corona Kübler als Vereinsvorsitzende fest. „Neben ihrer Tätigkeit als Vereinsfotografin ist die Jubilarin beim Schupfen, Dienst am Stand und Kuchenbacken stets mit dabei.“ Der Deutsche Chorverband ehrte diese langjährige Treue mit Urkunde und Ehrennadel in Gold und der Jahreszahl 50. Als Wunschlied stimmte Chorleiterin Rosa Widik „Tage und Wochen der Freude“ an.

Eine seltene Ehrung wurde Heidi Reith zuteil. Vor 60 Jahren hat sie mit dem Singen im Chor begonnen. Seither kann sie sich ein Leben ohne Singen und aktive Mitwirkung im Vereinsgeschehen nicht mehr vorstellen. Seit vielen Jahren ist sie im Ausschuss tätig, prägt als zweite Vorsitzende den Verein und hat eine Zeitlang auch noch das Amt der Schriftführerin übernommen. Durch ihre sehr geschätzte Arbeit als Chronistin ist Heidi Reith zu einem wesentlichen Stück der Vereinsgeschichte beim Liederkranz Riedlingen geworden. „Mehrere Vereinsvorsitzende und vier Chorleiter habe ich in diesen 60 Jahren Singen erlebt“, erzählt sie während der Ehrung. Damit verkörpert sie ein beträchtliches Stück Zeitgeschichte der Sängerschar. Nach wie vor bringt sich die Jubilarin beim Flohmarkt ein, beim Schupfen und Kuchenbacken und steht bei Veranstaltungen des Vereins fast den ganzen Tag in der Küche. Der Deutsche Sängerbund ehrte diese vorbildliche Treue zu Lied und Chor mit einer Urkunde des Präsidenten Christian Wulff und der Ehrennadel mit der Jahreszahl 60. Die Sängerschar dankte dazu der Jubilarin mit ihrem Wunschlied „Schon die Abendglocken klangen“.