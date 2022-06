Dorffest in Upflamör mit einem Bullen und viel Musik

Nach zwei Jahren Pause lädt die Dorfgemeinschaft Upflamör wieder zum traditionellen Dorffest am ersten Juliwochenende ein. In diesem Jahr bildet bereits der Freitag, 1. Juni, den Auftakt in das Festwochenende. Ab 20 Uhr gilt es in der zweiten Upflamörer Rodeo Nacht, im Team Contest den Bullen zu bezwingen. Im Teilnehmerfeld von jung bis alt steht der Spaß im Vordergrund.

Nach einem Tag Verschnaufpause, in der das Festzelt umgebaut wird, geht es am Sonntag, 3. Juli, um 10.30 Uhr mit dem Festzeltgottesdienst weiter. Dieser wird umrahmt vom Musikverein Friedingen. Die musikalische Unterhaltung des anschließenden Frühschoppens und Mittagessens wird ebenfalls von den Musikerinnen und Musikern aus Friedingen gestaltet. Es werden wieder original Upflamörer Denneten im Backhaus gebacken.

Ebenfalls um die Mittagszeit, um 12 Uhr, beginnt der Kunsthandwerker- und Schlemmermarkt, bei dem regionale Handwerker, Künstler, Bastler und regionale Erzeuger ihre Waren anbieten. Hier können in schönster Landschaft unter Bäumen Näh-, Häkel- und Strickarbeiten, Körbe oder Holzarbeiten bewundert werden.

Währenddessen sorgt die Ehemaligenkapelle aus Altheim für Kurzweil im und rund um das Zelt. Bei trockener Witterung wird auch am Sonntag der Rodeo- Bulle als Vergnügen für jung und alt aufgebaut. Den Abschluss des Festsonntags bildet die große Tombola. In diesem Jahr gibt es wieder Vesperbretter, Gutscheine, Spiele und jede Menge Trostpreise zu gewinnen. Der erste Preis in diesem Jahr bildet eine Poolparty mit Hot Tub Whirlpool.

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es am Montagabend ab 17 Uhr mit dem gemütlichen Feierabendhock weiter, bevor ab 19.30 Uhr die Musikkapelle aus Pflummern zum Festausklang nochmals einheizen will.