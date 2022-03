Dorf bereitet sich aufs Kreismusikfest vor

„Durchstarten, Luft schnappen und die Gemeinschaft wieder zusammenwachsen lassen“, so der motivierende Aufruf von Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft an die Zwiefaltendorfer im Hinblick auf das bevorstehende Kreismusikfest. Die Generalversammlung der Musikkapelle fand vergangenen Samstag im örtlichen Gemeindehaus statt. Wer nicht in Präsenz da sein konnte, hatte die Möglichkeit, sich online einzuloggen, was etliche Vereinsmitglieder in Anspruch nahmen.

„Am liebsten würde ich an musikalische Höhepunkte erinnern“, so Vorsitzender Ludwig Schwendele. Corona mache allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung. So waren das „Herbstfest to go“ und die zweite von seiner Stellvertreterin Andrea Münch organisierte Adventskalender-Aktion mit die wichtigsten Ereignisse im abgelaufenen Vereinsjahr. Schwendeles Dank richtet sich an die Stadt Riedlingen für das Entgegenkommen bei der Vorbereitung des Festes. Schwendele lobte die Arbeitseinsätze auf dem Festgelände. So wurden bisher 367 Meter Rohre verlegt. Eifrig im Einsatz seien auch die Elektriker. Heckenschnitt im Dorf gehöre mit zum Aufgabenbereich der Aktionen für das Kreismusikfest. Das Rohrsystem soll künftigen Veranstaltungen auf dem Festgelände zur Verfügung stehen, „nachhaltiger geht nicht“, so der Vorsitzende.

Protokollführer Michael Schwendele erinnerte an die beiden ganztägigen Klausurtagungen der Vorstandschaft im Januar. Wichtigstes Ergebnis sei die Terminverschiebung des Kreismusikfestes auf den 1. bis 3. Oktober 2022 gewesen.

Über einen erfreulichen Kassenstand berichtete der stellvertretende Kassier Manuel Hugger. Neben dem Corona-Zuschuss vom Land sind auch die finanzielle Hilfe der Stadt Riedlingen für die Jugendarbeit sowie die Übungsleiter-Pauschale wichtige Einnahmequellen. Einen schönen Gewinn erbrachte die Adventskalender-Aktion. 500 Kalender wurden verkauft. Der Dank richtete sich hierbei auch an die Spender der 24 Gewinne. Der Musikkapelle stehen derzeit 80 aktiven 74 passive Mitglieder gegenüber. 51 Musikerinnen und Musiker gehören zur „Stammkapelle“.

Die beiden Jugendleiterinnen Kirstin Schien und Christina Arnold hoffen auf eine baldige Fortsetzung des Probenbetriebes der 37 Jungmusikanten. Davon musizieren 17 Jugendliche aus Zwiefaltendorf, 13 aus Reutlingendorf und 7 aus Zell-Bechingen in der von Beatrice Hugger geleiteten Gemeinschaftsjugendkapelle.

Dirigent Josef Uhl hofft auf einen „motivierten“ Neustart des Probenbetriebes, zumal am 27. März der erste Auftritt beim verkaufsoffenen Sonntag in Riedlingen ansteht. Bedauert hatte er die Absage des Jahreskonzertes im November. „Zwei Wochen vor dem Konzert mussten wir den Probenbetrieb wieder einstellen“, so Uhl. Sein großer Wunsch wäre, dass das Kreismusikfest am ersten Oktober-Wochenende stattfinden kann.

Bürgermeister Marcus Schafft machte den Zwiefaltendorfern Mut. Neben der Musik seien die Kameradschaft und auch die Wirtschaftlichkeit des Vereins wichtig für ein solches Vorhaben. Der Verein stehe hier gut da. Er wünsche der Musikkapelle „viel Erfolg und ein Kameradschafts-Erlebnis“. Er sei sich sicher, das Kreismusikfest dieses Jahr durchführen zu können, so der Bürgermeister, „die Struktur der Pandemie ist jetzt anders als im vergangenen Jahr“.

Bei den anschließenden Wahlen wurde ein Teil der Vorstandschaft jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: zweite Vorsitzende Andrea Münch, Kassiererin Julia Arnold, stellvertretender Kassier Manuel Hugger, Schriftführerin Svenja Löffler, Protokollführer Michael Schwendele, Jugendleiterinnen Kirstin Schien und Christina Arnold, Notenwarte sind Peter Oberndorfer und Heike Sauter. Für die Inventarverwaltung zeichnet Ludwig Schwendele verantwortlich und für die Uniformen zuständig bleibt Stefanie Schönbeck.

Bei der abschließenden Power-Point-Präsentation durch Ludwig Schwendele und Steffen Löffler wurden Ortsplan und Festplan sowie Programmablauf des Kreismusikfestes erläutert. Der Umzugsweg hat eine Länge von 750 Metern. Josef Uhl machte Werbung für die 96-seitige Festschrift. Dank galt auch den vielen Sponsoren, die das Fest finanziell unterstützen.

Die stellvertretende Vorsitzende Andrea Münch überreichte abschließend an den Vorsitzenden Ludwig Schwendele und seine Ehefrau Martina als Dankeschön für ihren enormen Einsatz Geschenke und einen Gutschein.