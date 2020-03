Doppelspitze führt den Kirchenchor

Mit einer Doppelspitze geht der Katholische Kirchenchor Riedlingen ins neue Vereinsjahr. Neben der langjährigen Vorsitzenden Anne Miehle wurde Sybille Hudjera bei der jüngsten Hauptversammlung im Löwenstadel von den 28 anwesenden Chormitgliedern einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Mit der neuen Struktur geht die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Schultern einher.

In ihrem Bericht blickte Anne Miehle auf das abgelaufene Jahr zurück. Einer der Höhepunkte war die musikalische Gestaltung der Kafreitagsliturgie mit der Johannespassion von Wolfram Menschick. Sehr eindrücklich und berührend wurde die Leidensgeschichte Jesu musikalisch vorgetragen. Die Erzählerrolle hatte Anton Eisele inne. Auch die beiden Hochfeste Ostern und Weihnachten wurden musikalisch umrahmt. An Ostern wurde eine Messe von Max Filke mit Orchester und Solisten aufgeführt, an Weihnachten die Messe „Missa L’hora passa“ von Ludovico Viadana. Darüber hinaus hat der Chor im vergangenen Jahr die Chorgemeinschaft bei geselligen Veranstaltungen gestärkt. Dies waren etwa der gemeinsame Abschluss vor der Sommerpause, die Kirchenchorfasnet und der Ausflug, der 2019 nach Ochsenhausen geführt hatte.

Der Dank von Anne Miehle galt dem Kirchengemeinderat und dem anwesenden Pfarrer Walter Stegmann für die Unterstützung, der Chorleiterin Felicitas Berger und auch Rosa Widik, die während der Pause der Dirigentin wiederum eingesprungen ist und den Chor ab der Sommerpause bis zum Jahresende geleitet hat.

Auch Dirigentin Felicitas Berger blickte auf das musikalische Jahr 2019 zurück, aber auch auf die anstehenden Aufgaben voraus. Derzeit ist der Chor dabei die Stücke für den Fastengottesdienst, die Karfreitagsliturgie und die Messe für Ostern zu proben. Für Ostern wurde wieder eine Messe von Ignaz Reimann ausgewählt. Im Mai steht wieder die Gestaltung einer Maiandacht an, ehe sich im Juli der Chor noch am Singen der Riedlinger Chöre beteiligt und auch den Gottesdienst am Gemeindefest mitgestaltet.

Die Sängerzahl ist im Jahr 2019 etwas gesunken, wie Schriftführer Bruno Jungwirth darlegte. Zum Jahresende hatte der Chor 40 Mitglieder, davon 29 Frauen. Neue Mitglieder sind stets willkommen. Der Probenbesuch im Jahreslauf war gut, im Schnitt waren 78 Prozent der Sängerinnen und Sänger anwesend.

Pfarrer Walter Stegmann dankte den Verantwortlichen und vor allem der Vorsitzenden Anne Miehle und der Chorleiterin Felicitas Berger. Er sagte auch für die Zukunft die Unterstützung der Kirchengemeinde zu, ehe er die Entlastung der Vorstandschaft beantragte, die auch einstimmig erteilt wurde.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzende: Anne Miehle und Sybille Hudjera; Stellvertreter: Tobias Berger; Schriftführer: Bruno Jungwirth, Stellvertreter: Berthold Suchan; Kassier: Agathe Selg; Notenwartinnen: Roswitha Rohm und Lydia Gommel; Kassenprüferinnen: Elisabeth Narr und Gutta Schauer; Vertreter des Tenors im Vorstand: Rainer Göhringer.