Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Doppelkonzert der Musikvereine Grüningen und Pflummern merkte man es sowohl den Musikern als auch den zahlreichen Zuhörern in der Stadthalle Riedlingen an, dass sich alle freuten, wieder gemeinsam musizieren und ein Konzert erleben zu dürfen. Mit Schwung und Temperament führte der Musikverein Grüningen unter Stefan Kopp die Zuhörer in eine musikalische Geschichtsstunde ein. Melodiöse und rassige Sequenzen entfachten ein stimmungsvolles Wiederhören mit „Rock´n Roll Hall of Fame“ mit bekannten Titeln aus der Zeit um 1955. Ganz anders die Erinnerung an die Tragödie des Luftschiffs „Hindenburg“ aus dem Jahr 1937.

Harte Arbeit und der Glaube an Gott wären für die Bauern im 16. Jahrhundert lebenswert, doch die Ausbeutung durch Kirche und Adel machte vieles zunichte. Dies führte zum Aufstand der Bauern in Speyer anno 1501. Markus Götz schuf dazu ein vielschichtiges Tongemälde, einprägsam durch solistische Beiträge einzelner Register. Nach klangintensiven Interpretationen wurde die nächtliche Reise zum „Abendmond“ angenehm empfunden. Jacob de Haan erzählte auf seine Art die Geschichte der Burg „Castrum Alemorum“ aus dem Jahr 1310. Da heute Touristen den damaligen Hofstaat ersetzen, konnte sich die Vielfalt der Register bis zum Auftritt eines Dudelsack-Bläsers gut in Szene setzen.

Auch die Musikkapelle Pflummern unter Alexander Baur hat sich bedeutende Ereignisse aus der Musikgeschichte ausgesucht. Voll engagiert, mit Sinn für den Wechsel gut strukturierter Registerbeiträge wurden Erinnerungen an die legendäre ABBA-Zeit geweckt. Flöten und ein Klarinetten-Duo führten danach thematisch in Leonard Cohen weitum bekanntes „Hallelujah“ ein. Die Möglichkeit, das Thema aus der Wärme strahlkräftiger Posaunen in das gesamte Register zu übertragen, wurde überlegt ausgenutzt. Danach durfte sich die Vielzahl der Register bei Freddie Mercury und Queen dem Publikum in ihrer instrumentalen Reinheit mit sichtlicher Freude präsentieren. Über der verlässlichen Basis konnte sich die Schönheit der „Bohemian Rhapsody“ in variablem Tempo und akzentuierten Klangabstufungen voll entfalten. Bereits der Prolog weitet sich in „Adele 21“ von Ong Jiin Joo in Melodie und Rhythmus zu einer harmonischen Gesamtkonzeption. Die musikalische Erinnerung an die Beatles als Zugabe rundete das mit viel Applaus gewürdigte Doppelkonzert beider Musikvereine in überzeugender Weise.