„... doch ich traue es Grafs Geiz nicht zu“

„So hab ich Musik von Clara Schumann noch nie klingen hören wie heute“, schwärmte vor einiger Zeit die weltbekannte Orgelvirtuosin und Pianistin Hedwig Bilgram (München), als sie in Riedlingen eine erste Begegnung mit dem Hammerflügel des Klavierbauers Conrad Graf hatte. Tatsächlich ist dieses Instrument aus dem Jahre 1824 prädestiniert für die Wiedergabe von Kompositionen der Wiener Zeit zwischen 1825 und 1840. Es wurde von der Stiftung „pro arte bc“ von der Kreissparkasse Biberach erworben und an den Geburtsort Riedlingen von Graf als Leihgabe gegeben.

Aber auch Clara Wieck, seit 1840 mit dem Komponisten Robert Schumann verheiratet, schwärmte von den Instrumenten, die der Riedlinger, in Wien lebende Conrad Graf (1782-1851) baute. Es gibt zahlreiche Textstellen in Briefen von Pianisten, Komponisten und in damaligen Druckerzeugnissen, die eine besondere Qualität der Graf’schen Hammerflügel hervorheben.

Heute, am 13. September 2019 gedenkt die Musikwelt des 200. Geburtstages der genialen Pianistin und Komponistin, die schon als 13-jähriges Wunderkind auf sich aufmerksam gemacht hatte. Als Tochter des Theologen Friedrich Wieck und dessen Frau Marianne, einer Pianistin, war die musikalische Laufbahn vorgezeichnet. Mit neun Jahren trat sie bereits im Leipziger Gewandhaus auf. Eine steile Karriere als Solistin begann. In Wien, wo sie 1837 erstmals auftrat, setzte ein „Clara-Wieck-Fieber“ ein. Die Musikwelt war begeistert.

Das blieb natürlich auch von Conrad Graf nicht unbemerkt und in weiser, kaufmännischer Voraussicht sah er in der jungen Pianistin zu Beginn einer großen Karriere die Möglichkeit, auf seine Klaviere aufmerksam zu machen. Clara Wieck schrieb am 27. April 1838 an Robert Schumann: „In 2 Monaten bekomm ich einen ganz schönen Conrad Graf geschickt, für den er durchaus keine Zahlung genommen, der Vater schenkt mir doch sicher zu unserer Verheiratung auch einen Flügel, und dann hätten wir ja Zwei und wäre das nicht, nun so kauften wir noch Einen. Ich glaub Graf hat mir den Flügel geschenkt, doch setz es um Gotteswillen nicht in die Zeitung, ehe es nicht etwa gewiß; ich freuete mich sicher sehr darüber, doch traue ich es Graf’s Geiz nicht zu. […].“Man weiß heute, dass sie neben der Königin von Sachsen die einzige war, die ein Klavier von Graf geschenkt bekam.

Wie sehr die Pianistinnen und Pianisten von der Qualität eines Instruments im Hinblick auf den öffentlichen Konzerterfolg abhängig waren, zeigt eine weitere Begebenheit, die Clara Wieck/Schumann ihrem Verlobten Robert Schumann mitteilte. Aus Nürnberg schrieb sie nach Wien: „Den ganzen Nachmittag bin ich herumgelaufen nach einem Instrument, und sie sind alle schlecht, ich bin in Verzweiflung; ein Conrad Graff ist hier, doch die Eigenthümer wollen ihn nicht zum Concert geben, weil etwas daran geschehen könnte—was soll man mit so kleinstädtischen ängstlichen Leuten machen? Nun vielleicht lassen sie sich noch erweichen. Ach, ich möchte weinen, wenn ich ein schlechtes Instrument spielen muß.“ (Übertragung: Anja Mühlenweg, Schumann Briefedition.)

Clara hatte ihren Flügel nicht zur Verfügung, weil das Instrument vom Vater zurückgehalten wurde. Er wollte die Ehe mit Robert Schumann verhindern. Das Paar musste die Heiratserlaubnis sogar gerichtlich erwirken. Clara schenkte ihren Graf-Flügel Opus 2616 nach Schumanns Tod Johannes Brahms, der ihn wiederum der Gesellschaft der Musikfreunde vermachte. Dort kann die Kostbarkeit bis heute bewundert werden.