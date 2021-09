Digitale Hilfen verstehen und anwenden

Die Seniorenakademie Donau Oberschwaben bietet in Riedlingen wieder eine Anzahl von Veranstaltungen für Ältere ab 55 plus an. Die Themen drehen sich um digitale Hilfen für Senioren, Exkursionen und die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Die Veranstaltungen findet im Rahmen des Projekts gesundaltern@bw und des DigitalPakt Alter statt.

„Mitmachen im Internet“ heißt der Workshop, in dem Interessierte lernen, wie sie sich aktiv im Internet beteiligen oder es kreativ nutzen können. Das Internet steckt voller Kommunikationsmöglichkeiten. Sie können mit Freunden mailen, chatten und skypen. Neben E-Mail gibt es noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, sich mit Freunden, Bekannten über das Internet auszutauschen. Termin: Mittwoch, 29. September, 10.30 bis 12 Uhr, Ort: Riedlingen Weilerstraße 12.

„Wie können mich Sprachassistenten im Alter unterstützen?“ – Diese Frage wird im Workshop am Mittwoch, 6. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr, in Riedlingen, in der Weilerstraße 12, beantwortet. Viele haben auf dem Smartphone bereits einen Sprachassistenten installiert. Man muss sie nur nutzen und wissen, was man damit alles machen kann. Richtig eingesetzt können diese sprachgesteuerten digitalen Sprachassistenten den Alltag im Alter enorm erleichtern und nebenbei auch für eine Menge Unterhaltung sorgen. In dieser Veranstaltung lernen die Teilnehmer, wie sie den vorhandenen Sprachassistenten ihres Smartphones nutzen können. Zur Veranstaltung bitte das eigene Smartphone mitbringen.

„Digitale Hilfen in der Apotheke“: Mit dem Ende 2019 beschlossenen „Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation“ (Digitale-Versorgung-Gesetz–DVG) wird eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen, um die medizinische Versorgung, vor allem im ländlichen Raum, zu verbessern. Bereits heute ist die Digitalisierung ein fester Bestandteil des täglichen Lebens – in der Abwicklung von Finanzgeschäften (Online-Banking), beim kontaktlosen Bezahlen oder auch bei der Erstellung von Steuererklärungen. Auch im Gesundheitswesen halten elektronisch basierte Verfahren Einzug. Der Referent wird M Mittwoch, 6. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr, im Gesundheitszentrum Riedlingen (ehemaliges Krankenhaus) am Beispiel des Vorhabens „Apotheke 2.0” aufzeigen, wie bereits heute das Thema Digitalisierung in Apotheken aufgegriffen und umgesetzt werden kann. So erstellt seine Apotheke gegenwärtig schon einen E-Medikationsplan im Rahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit. Ein weiterer Schritt soll die Einführung des E-Rezeptes sein – eine digital verschlüsselte Datenübermittlung zwischen Arzt, Patient und Apotheke.

„Exkursion zum Gesundheitszentrum Federsee“: Unser Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. So wird der Anteil älterer Mitbürger weiter zunehmen und zu einer kontinuierlich ansteigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen führen. Andererseits wird der Anteil der Erwerbsfähigen abnehmen und zu einem Mangel an Fachkräften führen. Es sind daher neue Konzepte gefragt, die den Fokus auf ein Mehr an Interdisziplinarität und auf eine Verknüpfung von Kuration, medizinischer Rehabilitation und Pflege richten. Das Gesundheitszentrum Federsee in Bad Buchau versteht sich in diesem Sinne als komplexer Anbieter, der diese Facetten unter einem Gesamtkonzept vereinigt. Unter Führung von Walter Hummler besuchen die Teilnehmer ausgewählte Bereiche des Gesundheitszentrums und diskutieren miteinander darüber, welche Vorteile dieses Gesamtkonzept gerade für die Angehörigen älterer Generationen mit Blick auf die Gesundheitsversorgung der Zukunft hat. Mittwoch, 13. Oktober 2021 14:00- 16:30 Uhr, Ort: Gesundheitszentrum Federsee Bad Buchau – Haupteingang.

„Telemedizin – was ist das denn?“ – Das im Dezember 2015 in Kraft getretene E-Health-Gesetz soll die Einführung einer digitalen Informations-und Kommunikationsstruktur im Gesundheitswesen vorantreiben. Hierbei sollen sich Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser, Apotheken und Krankenkassen miteinander vernetzen. Ein wesentlicher Baustein dieser digitalen Zukunft bildet die Telemedizin. Der Referent gibt am Montag, 25. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr, im Gesundheitszentrum Riedlingen (ehemaliges Krankenhaus), einen Einblick zum aktuellen Sachstand. Zudem informiert er zur aktuellen Gesundheitsreformgesetzgebung mit Schwerpunkt auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens sowie zu den geplanten digitalen Anwendungen (unter anderem das Notfalldatenmanagement, die Videosprechstunde, das elektronische Rezept). Der Vortrag des Referenten soll auch aufzeigen, welche Bedeutung digitale Gesundheitsanwendungen für den Patienten haben werden und wie sich durch deren Einführung möglicherweise das traditionelle Arzt-Patienten-Verhältnis verändern wird.

„Das deutsche Gesundheitssystem – Strukturen, Prozesse, Zuständigkeiten“: Was tun bei Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung? Wer hilft? Wer ist zuständig? Wer zahlt was? Es ist kein Geheimnis, dass ältere Mitbürger (also die Senioren-Generation) häufiger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssen, wie diejenigen, die noch im Erwerbsleben stehen. Da ist es hilfreich zu wissen, wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist und welche „Zuständigkeiten“ von großer Bedeutung sind. Der Referent wird am Mittwoch, 4. November, von 16 bis 17 Uhr, in der SRH Fernhochschule – The Mobile University, in seinem Impulsvortrag dieses Dickicht an Strukturen, Prozessen und Abhängigkeiten erhellen und an verschiedenen Beispielen veranschaulichen. Zudem wird er auf sich abzeichnende Veränderungen in der Gesundheitsversorgung eingehen, die insbesondere vom Medizinischen Fortschritt und von einer umfassenden Finanzierungsproblematik ausgelöst werden.