Digitale Fachtagung für Schweinehalter

Das Kreislandwirtschaftsamt und der Schweineerzeugerring Ehingen-Münsingen-Reutlingen laden zur Online-Fachtagung für Schweinehalter am Mittwoch, 25. Januar, 9 Uhr, ein. Die Versanstaltung dauert bis circa 12.30 Uhr. Zu Beginn referiert Olaf Ogrezwalla vom Regierungspräsidium Tübingen über die Anforderungen der TA-Luft („Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft“) 2021 im Bereich Schweinehaltung. Im Anschluss berichtet Wilfried Brede vom Serviceteam Alsfeld über Planungsbeispiele für Tierwohlställe im Bereich Mast und Zucht. vor stellt Rainer Gierz vom Landesverband Baden-Württemberg (LKV BW) aktuelle Ergebnisse der Betriebsauswertung vorstellen. Informationen und Anmeldungen zu der kostenfreien Veranstaltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt Münsingen bis Montag, 23. Januar, über das Onlineformular im Infodienst unter „Aktuelles“ („aktuelle Veranstaltungen“, www.reutlingen.landwirtschaft-bw.de), möglich. Am Vortag de3r Veranstaltung wird per Mail der Zugangscode zugesendet. Zur Teilnahme an der digitalen Fachtagung ist eine stabile Internetleitung mit funktionierendem LAN oder WLAN nötig, von einer Verbindung über das Mobilfunknetz raten die Veranstalter ab. Empfohlen wird der Internetbrowser „Firefox“, für die Audioübertragung ohne Bild können das Festnetztelefon oder Smartphone genutzt werden.