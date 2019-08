Diese Folgen hat Riedlinger Straßensperrung für Anwohner und Pendler

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in der Nacht auf Dienstag sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Demnach war nach Polizeiangaben eine Streife kurz nach Mitternacht mit Martinshorn und Blaulicht in der Wielandstraße in Richtung Talfinger Straße unterwegs. Der 25-jährige Fahrer der Streife sei dann an eine Stelle gekommen, wo die regennasse Fahrbahn mit Öl bedeckt war.