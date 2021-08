Diebe steigen in Firma ein

Am Dienstag müssen Einbrecher zwischen 13 und 14 Uhr in einer Firma in der Industriestraße in Riedlingen gewesen sein. Hineingekommen sind sie, weil sie eine Fensterscheibe eingeschlagen haben. Beute sollen die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht mitgenommen haben. Die Polizei hat am Tatort die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.