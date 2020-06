In Zwiefaltendorf sind am Wochenende Kabel und Metalle gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter zwischen Freitag- und Sonntagabend ein Gelände in der Vogelsangstraße in Zwiefaltendorf aufgesucht. Dort stahlen sie rund 100 Kilogramm an Kabelresten, etwa 30 gebrauchte Alufelgen und rund 30 Kilogramm Kupfer. Jetzt ermittelt die Riedlinger Polizei, die um Hinweise unter Telefon 07371/9380 bittet.