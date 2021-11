Die Weihnachtsbäume sind aufgestellt

Einen letzten großen Auftritt in der Advents- und Weihnachtszeit haben die Nadelbäume, die in den vergangenen Tagen vom Riedlinger Bauhof in der Stadt und den Teilgemeinden aufgestellt wurden.

