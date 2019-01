Der Musikverein Daugendorf hat am im Probelokal in Daugendorf seine 57. Jahreshauptversammlung abgehalten. Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen wurden die Vorsitzenden von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt.

Vorsitzender Mario Palmieri konnte 46 Mitglieder, Freunde und Gönner des Musikvereins begrüßen. Ein besonderer Gruß galt hierbei allen Ehrenmitgliedern, den Vertretern der örtlichen Vereine, Pfarrvikar Uwe Grau sowie Ortsvorsteher Armin Lenz.

Zum Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Jahres erhoben sich die Anwesenden der Versammlung zu einer Gedenkminute, die musikalisch von einem Trompetenchoral umrahmt wurde. Mario Palmieri ging in seinem Bericht zunächst auf das vergangene Jahr ein. Insbesondere hob er das Frühjahrskonzert und das Pfingstfest in Daugendorf hervor. Das Konzert wurde erstmalig komplett durch Dirigent Thomas Schmid vorbereitet und geleitet. Als besonderes Erlebnis bezeichnete Mario Palmieri den zweitägigen Ausflug der Kapelle nach Colmar/Elsass mit Stadtführung, Weinfest und dem großen Festumzug in Ribeauvillé.

Im Tätigkeitsbericht ging Schriftführer Stefan Kraus auf zahlreiche Auftritte und kameradschaftliche Ereignisse innerhalb und außerhalb des Orchesters ein.

Im nächsten Tagesordnungspunkt informierte Dirigent Wolfgang Triebs über seinen Arbeitsaufwand und die musikalischen Auftritte im vergangenen Jahr. Insbesondere ging er hierbei auf seine Zweittätigkeit bei der Stadtkapelle Trochtelfingen und seine Weiterbildungen ein. Er freue sich auf die kommende Probenarbeit und das anstehende Frühjahrskonzert im April. Er dankte abschließend Vizedirigent Thomas Schmid für seine Bereitschaft ihn in seinem Amt zu unterstützen.

Jugendleiterin Sonja Schmid stellte die Jugendausbildung in den Mittelpunkt ihres Berichts. Sie berichtete über die Ereignisse und Auftritte der Jungmusikanten im vergangenen Vereinsjahr sowie über den aktuellen Stand der Jugendausbildung innerhalb des Vereins. Gegenüber dem vorhergehenden Jahr stiegen die Ausbildungszahlen leicht an. Erfreut zeigte sie sich über das hervorragende Abschneiden der D1-Lehrgänge – Felix Göttle, Benita Knolmajer und Mia Kraus – sowie der D3-Lehrgänge mit Katrin Lenz und Malena Reiter.

Dirigent Michel Reiter stellte in seinem Bericht die momentane Besetzung und die absolvierten Auftritte des Kooperationsorchesters der Musikvereine Daugendorf, Grüningen und der Stadtmusik Riedlingen in den Vordergrund. Insbesondere hob er das sehr gute Ergebnis anlässlich des Wertungsspiels in Mengen-Blochingen hervor. Als schwierig bezeichnete er das Fehlen eines Nachwuchsdirigenten im Orchester und Ausschuss.

Über die finanzielle Lage des Vereins gab Kassier Enrico Palmieri Auskunft. Von ihm wurden die einzelnen Positionen des vergangenen Jahres erläutert. Die Kassenprüfer Franz Fiesel und Karl-Heinz Fuchsloch bescheinigten Enrico Palmieri eine sehr ordentliche Kassen- und Belegführung, so dass einer Entlastung nichts im Wege stehe. Die Entlastung wurde auf Antrag von Ortsvorsteher Armin Lenz einstimmig erteilt.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt galt es, verschiedene Positionen der Vereinsbesetzungen zu wählen. Bei den Wahlen wurden die Vorsitzenden Mario Palmieri, Christoph Stöhr und ihr Stellvertreter Benedikt Stöhr in ihren Ämtern bestätigt. Auch der 1. Kassiert Enrico Palmieri wurde in dieser Position wiedergewählt.

Unter Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ konnte Vorsitzender Christoph Stöhr den Mitgliedern Herbert Fuchs, Leo Rueß und Thomas Schmid für ihr besonderes Engagement die Förderrernadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg überreichen und weitere verdienten Musikern ein Präsent für vorbildlichen Probenbesuch übergeben. Abschließend dankte Christoph Stöhr allen, die den Verein im vergangenen Jahr unterstützt hatten und schloss die Versammlung.