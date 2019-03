Die vielen Facetten des Oskar Kokoschka

Die vielen Facetten des Malers Oskar Kokoschka kennen zu lernen, war der Wunsch der 30 Kunstreisenden am Sonntag bei der Fahrt in das Kunsthaus nach Zürich. Und sie staunten, wie vielfältig das Schaffen des Malers des Expressionismus und der Wiener Moderne war. Sie erfuhren, dass er 30 000 Karten und Briefe hinterlassen hat, oft mit Zeichnungen versehen, dazu mehr als 1000 Skizzenbücher.

Dass seine Zeichnungen mehr sind als nur Skizzen, davon konnten sich die Betrachter überzeugen. Er schrieb Theaterstücke, entwarf Kostüme, schauspielerte selber und illustrierte Bücher. Seine Mitarbeit mit Kunstmappen an der Zeitschrift „Der Sturm“, herausgegeben von Herwarth Walden, steigerte seinen Bekanntheitsgrad und verhalf ihm zum Durchbruch. Förderlich dabei waren aber auch Mäzene, wie der Architekt Adolf Loos, der Portraits vermittelte und sich selber eine Sammlung sicherte, wie die Ausstellungs-Führerin vermerkte. 1966 gewann Kokoschka den Wettbewerb um das Auftragsportrait von Konrad Adenauer.

In Pöchlarn geboren

Kokoschka wurde 1886 zwar in der Riedlinger Partnerstadt Pöchlarn geboren, seine Familie zog aber bereits 1887 nach Wien. In fünf Ländern Europas war er im Laufe seines Lebens zu Hause. Gestorben ist er 1980 in der Schweiz. Davor unternahm er viele Reisen durch Europa, Gebiete um das östliche Mittelmeer und Nordafrika. Städteportraits, Landschaftsbilder, aber auch das eindrucksvolle Portrait eines Berbers, das in Zürich zu sehen ist, zeugen davon.

Sein Leben war von den beiden Weltkriegen geprägt. Zum ersten meldete er sich nach der unglücklichen Liebe zu Alma Mahler und einem von ihr veranlassten Schwangerschaftsabbruch freiwillig und wurde schwer verwundet, was ihn zum Pazifisten machte. Im Zweiten Weltkrieg hat er gelitten, da er als Künstler von den Nationalsozialisten zu den „Entartesten unter den Entarteten“ deklariert wurde.

In London, wohin er 1938 nach der Mobilmachung in der Tschechoslowakei von Prag gezogen war, heiratete er Olda Palkovska, die ihn und seine Kunst zu managen wusste.

Große Hände als Werkzeuge

Im Eingangsbereich der Ausstellung werden vier Selbstportraits in verschiedenen Lebensphasen gezeigt. Auffallend sind dabei Gesicht und die großen Hände, als „Werkzeuge des Künstlers“ wohl inspiriert von Vincent van Gogh. Rund 100 Werke sind bei der Ausstellung zu sehen, das monumentalste ist die Prometheus Saga, entstanden im Jahr 1950, in der sich Kokoschka an barocken Darstellungen von Deckengemälden orientiert hat.

Im Kunsthaus Zürich lud zudem die ständige Sammlung ein, Werken weiterer bedeutender Künstler zu begegnen, wie solchen von Pablo Picasso, Franz Marc, Edouard Manet und Claude Monet, Paul Cézanne, Henri Matisse, Vincent van Gogh, Joan Miró oder Marc Chagall, aber auch Rembrandt van Rijn. Einige der Oberschwaben machten sich zudem zu Sehenswürdigkeiten in die Stadt auf, wozu das Fraumünster mit Farbfenstern von Marc Chagall und Augusto Giacometti gehörte, von dem auch eines im Großmünster stammt.