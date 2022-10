Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Egelfingen/Emerfeld - Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld hielt Rückschau für das Jahr 2021. Vorsitzender Matthias Metzger begrüßte alle Anwesenden, besonders BM Andreas Schneider und die Ehrenvorsitzenden Manfred Fritz sowie Martin Metzger. Er erläuterte, dass 2021 von Corona geprägt und ein Vereinsleben kaum möglich war. So mussten alle Veranstaltungen, unter anderem das Garten- und Weinfest, abgesagt werden. Die Proben konnten unter Einhaltung der Coronavorschriften abgehalten werden, wobei er sich bei BM Schneider für die gute Zusammenarbeit bedankte. Dirigent Frank Metzger führte aus, dass die Proben nicht einfach, aber gut besucht waren. Es gab nur eine „Probe im Freien“ mit Zuhörern, zwei Ständchen, unter anderem zum 60. Geburtstag des aktiven Dieter Metzger. Jugendleiter Moritz Neuburger berichtete von sechs Jungmusikanten an der Musikschule und fünf in der Blockflötengruppe. Sarah und Lucie Saup legten erfolgreich die D-2 Prüfung ab.

Die Berichte des Kassiers Manfred Baier und der Kassenprüfer Michael und Andreas Baier vielen daher kurz aus. Die Entlastung, die BM Schneider vornahm, wurde einstimmig erteilt. Er bedankte sich beim Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit in der Corona-Zeit. Bei den anschließenden Wahlen, die Martin Metzger leitete, wurden Anja Graul als Kassiererin und Nina-Marie Saup als Jugendsprecherin neu in den Vorstand gewählt. Die bisherige Jungendsprecherin Carolin Baier-Schweizer wurde nach zwölf Jahren im Amt mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Nachdem Manfred Baier sein Amt als Kassier in jüngere Hände gab, würdigte Vorstand Matthias Metzger seine besonderen Verdienste: „Manfred ist seit 59 Jahren aktives Mitglied und übernahm bereits 1970 im Alter von 18 Jahren das Amt des Kassiers, das er nunmehr seit über 52 Jahren ausübte. In dieser langen Zeit gab es nie eine Beanstandung.“ Metzger bezeichnete ihn sowohl als Kassier, aber auch als Musikant als ein Vorbild an Einsatz und Zuverlässigkeit. „Er ist ein richtiges Unikat und aus der Kapelle nicht wegzudenken“. Aufgrund dieser herausragenden Verdienste um die Kapelle wurde Manfred Baier einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Er schloss die Laudatio mit den Worten: „Es war und ist uns eine große Freude und Ehre, dass du so viele Jahre in unserem Verein als Kassier und aktiver Musikant tätig warst und noch bist“. Er überreichte ihm ein Präsent und seiner Frau Marianne einen Blumenstrauß.