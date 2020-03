Die Stunde des Heimwerkers schlägt

Dr. Ernst Göldner aus Riedlingen ist einer von vielen Menschen, die derzeit zu Hause bleiben müssen. Auf unseren Aufruf hat er uns ein Bild geschickt und schreibt dazu: „Dieses Monstrum eines Wandschranks ist 50 Jahre alt. Der Wunsch meiner Frau, dieses Wunder an Stauraum etwas aufzuhübschen, gelangte zwar an mein Heimwerkerohr, doch gelang es mir bisher, mit Verweis auf meine Zeitnöte, diesem nicht nachkommen zu müssen. Jetzt kam aber Corona! Keine Chance, eines oder vielleicht auch mehrere gute Bücher in der unbestimmten Zwangspause zu lesen.“

Gerne veröffentlichen wir weitere Fotos von Lesern, die gezwungenermaßen zu Hause bleiben müssen. Schicken Sie uns Ihre Fotos und Ideen mit dem Stichwort „Dahoim“ an redaktion.riedlingen@schwaebische.de.