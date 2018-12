Die Stadt verliert einen höchst engagierten Kommunalpolitiker

Hermann Hennes war einer der prägenden Köpfe im Riedlinger Gemeinderat, er hat in seiner Funktion als langjähriger Ortsvorsteher von Neufra die Entwicklung des Ortes maßgeblich beeinflusst. Und auch als Kreisrat hat er sich in vielfältiger Weise für die Menschen in der Raumschaft um Riedlingen und des gesamten Kreises eingesetzt. Am Freitag, 21. Dezember, ist er mit 68 Jahren verstorben.

„Weitblick“, „Umsicht“, „Fleiß“, „engagiert“ – dies sind einige der Attribute, die Hennes in den Nachrufen von Bürgermeister Marcus Schafft, von Landrat Dr. Heiko Schmid und von den Freien Wählern zuteil werden (siehe Seite 20). Und das galt bis zuletzt. Schon von der Krankheit gezeichnet, hat der 68-Jährige immer noch Gemeinderatssitzungen besucht und sich beharrlich zu Wort gemeldet. Dies ist bezeichnend für einen Mann, der mit großem Einsatz und großem Pflichteifer seine Aufgaben im Gemeinwesen wahrgenommen hat. Selten kam er unvorbereitet in eine Sitzung, fast immer hatte er seine „Hausaufgaben“ gemacht und konnte die richtigen, manchmal unangenehmen Fragen stellen.

Bereits mit 34 Jahren wurde Hennes, damals als jüngstes Ratsmitglied, in den Gemeinderat gewählt. Insgesamt 34 Jahre war er Mitglied in kommunalen Gremien. Auch im Kreistag hat Hennes die Interessen der Raumschaft in zwei Wahlperioden über zehn Jahre vertreten. Zudem war er 28 Jahre lang Ortsvorsteher von Neufra. Kommunalpolitik war ein wichtiger Teil seines Lebens.

Seine Fachkompetenz und sein Erfahrungsschatz im Gemeinderat waren über Fraktionsgrenzen hinweg unbestritten. Denn der gelernte Großhandelskaufmann hat später in die Kommunalverwaltung gewechselt und sich in der Kämmerei und dem Steueramt der Gemeinde Herbertingen viel Wissen angeeignet, das ihm auch als Ortsvorsteher und Gemeinderat zugute kam.

Als Ortsvorsteher deckte er im Laufe der vielen Jahre das komplette Verwaltungsspektrum der Aufgabe ab: Er war Ansprechpartner bei Anmeldungen, bei ihm wurden Ausweise beantragt oder Müllmarken gekauft. Mit den Vereinen hat er die Jahresplanung der Veranstaltungen abgestimmt. Auch einige Trauungen pro Jahr hat er vorgenommen. Doch vor allem seine politische Bilanz kann sich sehen lassen. In den 28 Jahren hat sich Neufra in vielfältiger Weise weiterentwickelt. Mehrere Baugebiete wurden ausgewiesen. Die Grundstücksverhandlungen dazu hat meist Hennes geführt. Der Riedlinger Teilort war mehrfach im Dorfsanierungsprogramm, zudem wurde Erdgas und schnelles Internet in den Ort gebracht, als sich dafür eine Möglichkeit auftat. Auch entsprechende Zuschussanträge hat Hennes forciert.

Klare Kante

Zudem gelang es ihm zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Hans Petermann und weiteren Räten die Verschiebung der B 311 an die Bahntrasse zu ermöglichen. Dazu waren zähe Gespräche mit dem Verkehrsministerium als auch mit den Grundstückseignern vonnöten. Seinen ganzen Urlaub habe er damals dafür eingebracht, berichtete er Jahre später.

Die Entwicklung „seines Ortes“ voranzutreiben, hat Hennes mit großem Einsatz und großer Beharrlichkeit getan. Kritiker warfen ihm vor, dass er dabei seine „Gegner“ nicht immer mit Samthandschuhen angefasst habe, dass er Projekte auch gegen Widerstände durchgedrückt habe. Dafür hat er oft genug auch deutliche Kritik einstecken müssen. Aber „mit berechtigter Kritik kann ich umgehen, damit komme ich klar“, sagte Hennes einmal.

Hennes war ein politischer Gemeinderat, er hat im Rat immer klare Kante gezeigt, hat Position bezogen. Er war ein Verfechter der Straßenbaupläne, die der damalige Bürgermeister Petermann forcierte. Zu Petermann, Fraktionskollege bei den Freien Wählern im Kreis, war Hennes im Rat stets loyal, auch wenn er dessen Linie persönlich nicht immer gut geheißen hat. So hat er auch die Verlegung des Neufraer Ortszentrums zur Halle mitgetragen, obwohl er dies – wie er später bekannte – nicht forciert habe. Der jahrelange Streit mit Anwohnern der Halle und des neuen Vereins- und Rathauses haben ihm zu schaffen gemacht.

Mit dem neuen Bürgermeister Marcus Schafft und dessen Stil und Schwerpunkten hat sich Hennes nur mühsam arrangiert. Doch des Respekts des Bürgermeisters und der Verwaltung konnte er sich dennoch sicher sein. „Herr Hennes ist ein überaus engagierter Kommunalpolitiker mit über 30 Jahren Gremienerfahrung gewesen. Der Streit für seine Überzeugungen war ihm Herzensangelegenheit. Das habe ich gerne respektiert und insbesondere in Angelegenheiten des Ortsteils Neufra sein Votum ebenso gerne angehört“, heißt es dazu von Schafft. „Die Umstände seines Todes haben nach meiner Wahrnehmung alle im lokalen Politikbetrieb befassten Personen und auch die Verwaltungsmitarbeiter berührt“, so Schafft weiter.

Mit Herzblut

Hennes hat vor allem sein Amt als Ortsvorsteher mit Herzblut ausgefüllt. „Als Ortsvorsteher bist du Bindeglied zwischen Verwaltung, Stadt und Ortsteil“, hat sein Verständnis definiert. „Ich habe immer gute Gremien gehabt“, sagte er über die Ortschaftsräte, denen er über die 28 Jahre vorstand.