Die Senioren haben es immer noch drauf

Auch über den letzten Tag des Kreismusikfestes des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach in Zwiefaltendorf, wo am Montag-Nachmittag der Familien- und Seniorennachmittag im Zelt stattfand, kann man nur Positives berichten. Mit dem Kreis-Seniorenorchester Biberach hatte man sich eine Kapelle auf die Bühne geholt, die über zwei Stunden lang die Gäste bestens unterhielt.

Unter der Leitung von Heinrich Rothermel wurde exzellente Blasmusik verschiedenster Couleur geboten und dabei zeigten die Senioren, dass sie es einfach noch drauf haben. Dass bei diesem Nachmittag die Unterhaltung, der Spaß und die Gaudi nicht zu kurz kamen, dafür sorgte kein Geringer als Entertainer und Sänger Hansy Vogt. Er verstand es einfach alle im Zelt mitzunehmen und hatte ein Gespür dafür, wie er die Besucher anpacken musste, um sie zum Mitsingen, Mitklatschen und einfach zum Spaß haben animieren konnte.

Für den Kreismusik-Verbandsvorsitzenden Michael Ziesel war die Ausrichtung des Kreismusikfestes 2022 durch die Musikkapelle Zwiefaltendorf zweifelsohne eine Höchstleitung. An allen drei Tagen hätten die Einwohner des kleinen Dorfes Zusammenhalt bewiesen und in einer Einzigartigkeit ein Fest auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte. „Ein Traum“, so der Kreisverbandsvorsitzende. Ihm stand dann gleich Hansy Vogt zur Seite und blies ins gleiche Horn. Doch ihm war vor allem daran gelegen, „Stimmung in die Bude“ zu bringen, was natürlich von einer einfachen Moderation abwich, sehr zur Freude aller Festbesucher. „Wir wollen schöne Musik, Spaß und fröhliche Menschen nach so langer Enthaltsamkeit durch die Pandemie“, so der Entertainer.

Also, gleich mal die Krüge hoch und ein dreifaches Prosit der Gemütlichkeit und schon war der Bann gebrochen. Das war dann auch die Steilvorlage für das Kreis-Seniorenorchester sich ins Zeug zu legen. Bodenständige, traditionelle Blasmusik, mit Polkas, Märschen, wobei immer wieder saubere Soli von den einzelnen Registern eingestreut wurden, erfreuten das große Publikum. Aber auch der Gesang wird im Orchester gepflegt und oftmals wurde das Publikum dazu aufgefordert auch selbst mit ein zu stimmen. Das hielt es wie der Wein: je älter, desto besser.

Ganz allein war Hansy Vogt nicht aus dem Schwarzwald nach Zwiefaltendorf angereist. Er hatte einen Stargast dabei, nämlich den Hasen Felix. Da gehörte es sich doch, dass die Figur von Hansy Vogt als Bauchredner "Leben eingehaucht" bekam. Aber auch Felix musste erstmals das Publikum willkommen heißen: „Ich grüße alle, die da sind und auch die Ledigen sowie die anderen armen Teufel.“ Sein Hase hatte sich aber extra für den Auftritt in Zwiefaltendorf gegen Typhus und Malaria impfen lassen. „Wohin geht die Reise?“ war die Frage. „Reise? Nach Zwiefaltendorf.“ Darauf passte es gut, dass wieder Blasmusik angesagt war, aber mit einem ganz besonderen Bezug zu Zwiefaltendorf. Hans Blank hatte „Blanks Brauerei-Marsch“ komponiert, den das Seniorenorchester intonierte. Flott und frisch von der Leber weg hörte sich die Komposition gut an. Das könnte doch für die örtliche Musikkapelle bei entsprechenden Auftritten glatt zu einer "Erkennungsmelodie" werden.

Hansy Vogt war es dann, der sich im Zelt aufmachte, um nach Ehepaaren zu suchen, die schon lange verheiratet waren. Und er wurde fündig bei einem Paar, das 52 Ehejahre auf dem Buckel hat. Nach dem Rezept für so ein langes Beieinandersein, antwortete der Mann kurz und bündig: „Moscht trenka ond schaffa.“ Das ließ den Entertainer und Sänger nicht kalt. Erst forderte er die beiden auf, sich zu küssen und dann kam von seiner Seite live gesungen ein ganz liebes Dankeschön an das glückliche Ehepaar: „Aber dich gibt’s nur einmal für mich.“ Das ganze Zelt schunkelte und sang mit. Ja, der Profi wusste, was zu tun ist, um wieder Aufmerksamkeit zu erlangen oder auch die Besucher in die Pflicht zu nehmen und wenn er nur mal selbst mitsang, wenn die zwei Solisten des Seniorenorchesters ein paar Lieder anstimmten.

Immer wieder band er das Publikum mit ein und so holte er sich auch mal vier Herren der Schöpfung auf die Bühne für ein angeblich sportlich-lustiges Spiel. Das Publikum amüsierte sich darüber, wie sich die vier auf der Bühne ab strampelten, um am Ende aber doch leicht veräppelt zu werden, was keiner übel nahm. Hansy Vogt zog alle Register und so wurde es keine Minute langweilig, im Gegenteil, man wartete schon, was er als nächstes in petto hatte.

Dann ein kleiner Höhepunkt des Nachmittags. Alle Kinder, die vor dem Zelt gebastelt und gewerkelt hatten, durften ins Festzelt einmarschieren. Sie hatten alle Rhythmusinstrumente gebaut, die dann noch zum Einsatz kommen sollten. Hansy Vogt holte sich das kleine Völkchen auf die Bühne und: „Mit 50 Kindern dürftet ihr hier im Ort keine Nachwuchssorgen haben.“ Doch dann hieß es für alle kräftig mitsingen, mitspielen und mitklatschen. Den Bozner Bergsteigermarsch hatte man sich für Zwiefaltendorf einfach umgeschrieben und dem Ort angepasst, der dann „Wo Aach und Donau fließen“ hieß. Da klang es durch tausend Kehlen und alle hatten ihre Freude daran.

Schon einmal in Stimmung, wollte Hansy Vogt die Chance gleich beim Schopf packen und legte los. Nicht nur das Entertainment ist seine Welt, nein, als Sänger hat er wohl genau so viel Erfolg. Mit einem Schlagermedley, das er zusammen mit dem Publikum abbrannte, war die Stimmung auf dem Höhepunkt. „Hat es euch gefallen?“, so seine Frage an das dankbare Publikum. Daran bestand kein Zweifel. Am Schluss noch die „Regimentskinder“, exzellent vom Seniorenorchester gespielt, dann konnte sich Hansy Vogt auf eine Schlachtplatte freuen, „die letzten zwei Portionen, die für mich und meinen Fahrer aufgehoben wurden“.

Für den Vorsitzenden Ludwig Schwendele ein Familien- und Seniorennachmittag, den man sicher so noch nie erlebt habe: „Wo gab es das schon, dass die Senioren auf den Tischen standen?“. „Wir hatten alles, tolle Blasmusik, einen super Entertainer wie Hansy Vogt, den man gern wieder verpflichten kann, und ein großartiges Publikum“, so der Vorsitzende der Musikkapelle Zwiefaltendorf, der dann strahlend die Bühne verließ, denn schon warteten die nächsten Akteure auf ihren Auftritt.