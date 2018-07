Die Senioren haben den Bogen raus

Für die Senioren in Riedlingen und in den Umlandgemeinden haben sich Petra und Bernhard Haberbosch bereits zum zweiten Mal ein tolles Programm ausgedacht. Nach dem großen Erfolg von 2010, wo Oldtimerautos und Ausfahrten mit diesen schönen Gefährten einen magischen Anziehungspunkt für die vielen Besucher bildeten, spielen diese schmucken Fahrzeuge auch 2011 wieder eine große Rolle. Diesmal bildet jedoch nicht der Riedlinger Marktplatz die entsprechende Kulisse, sondern die großen Grünflächen beim Vereinsheim des Schützenvereins Altheim-Waldhausen. Dorthin sind die Senioren am kommenden Wochenende eingeladen: ein kostenloser Hol- und Bringdienst macht es möglich, dass jeder kommen kann, der gerne möchte. Eingeladen sind selbstverständlich auch die Angehörigen, denn auch denen wird es an diesen beiden Tagen garantiert nicht langweilig werden. Zunächst einmal kann man das Mittagessen ausfallen lassen, denn an beiden Tagen wird ab 11.30 bis 13 Uhr ein preiswerter und schmackhafter Mittagstisch geboten. Beim Schützenhaus gibt es reichlich Sitzgelegenheiten – bei schönem Wetter kann man unter großen Schirmen im Freien auf der Wiese sitzen und sollte das Wetter wider Erwarten schlecht werden, bietet die große Bogenschießhalle genügend Platz für die Besucher. Danach kann man entweder „D’Sau rauschiaßa“ oder an einer Oldtimer-Rundfahrt teilnehmen.

Der Schießwettbewerb wird betreut von zahlreichen Helfern des Schützenvereins, welche auch völlig ungeübten Interessenten zeigen, wie man mit Pfeil und Bogen oder dem Luftgewehr umgehen muss. In drei Kategorien wird angetreten: Senioren ab 65 Jahren schießen mit Pfeil und Bogen und zahlen 3 Euro pro Laufkarte. Dem Gewinnern winkt ein Wildschwein – natürlich bereits geschossen und zerlegt. Auch die „Promis“, d.h. geladene Gäste aus der Region schießen um Wildschweinbraten – sie bezahlen 5 Euro für eine Laufkarte. In der Kategorie C kann sich jeder Besucher versuchen: für 5 Euro pro Laufkarte kann man auf Zielscheiben schießen und die Gewinner samstags und sonntags dürfen zu einem späteren Zeitpunkt an einer Oldtimerausfahrt ins Allgäu teilnehmen. Darin eingeschlossen ist ein Museumsbesuch und eine Verköstigung. Die Wildschweine sind übrigens Sparkassenpräsident Peter Schneider und Hermann Engler vor die Büchse gelaufen und diese haben sie für das Seniorenwochenende gestiftet.

Alternativ zum Schießen oder additiv dazu gibt es Fahrten mit dem Oldtimer. Schön anzusehen sind alte Fahrzeuge, die sich auf einer großen Wiese neben dem Schützenhaus präsentieren werden. Daneben sind historische Zweiräder ausgestellt.Alte Menschen finden hier vielleicht das Fahrzeug, das ihnen von früher her vertraut ist und sie können auf gemütlichen Nebenstraßen von Waldhausen nach Wilflingen fahren und dort warten – wenn gewünscht – Führungen durchs Schloss und durchs Jüngerhaus. Alternativ zu den Oldtimerfahrzeugen gibt es idyllische Kutschenfahrten rund um Altheim. Sonntags fahren die Oldtimer-Autos auch nach Riedlingen, damit die zahlreichen geöffneten „Schmuckkästchen“ von Riedlingen besichtigt werden können: das Bürgerwehrheim, das Feuerwehrmuseum von Günther Hübler, das Museum „Schöne Stiege“, das Rathaus, die Zunftstube im Kaplaneihaus …

Bernhard Haberbosch freut sich auf das Wochenende und vor allem auch darauf, den Senioren wieder zwei schöne Tage zu bieten. Hier möchte er gemeinsam mit seiner Frau Petra die Wertschätzung gegenüber älteren Menschen zeigen und dazu beitragen, dass diese „gut alt werden“ können „in Riedlingen“. Dies ist auch der Name und das Motto des im vergangenen Jahr gegründeten Stifterfonds, mit dem die Arbeit für und mit Senioren nachhaltig unterstützt werden soll. Der gesamte Erlös aus der Bewirtung – neben einem Mittagstisch gibt es auch Kaffee und Kuchen – und aus der Aktion „D’Sau rausschiaßa“ dient dazu, dass die Stiftung weiter wachsen kann und geteilt wird der Erlös mit dem Bürgerverein Altheim. Haberbosch freut sich, dass sein Engagement ansteckend ist, und dass er so viele ehrenamtliche Helfer gewinnen konnte, die ihm bei der Vorbereitung und Durchführung der beiden Tage helfen.