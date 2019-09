Die Riedlinger Mohrenscheuer – ein Haus mit Geschichte

Viele Besucher Riedlingens stehen staunend vor diesem Gebäude Ecke Rösslegasse-Apothekergasse: die Mohrenscheuer. Ein derart reichhaltiger Fachwerkbau in der „zweiten Reihe“ der Häuser, repräsentativ, aber nicht zur Repräsentation in der „Hauptstraße“? Der Grund könnte in der fast ausschließlichen Nutzung als Scheuer begründet sein. Jetzt ist das Gebäude vom Landkreis Biberach an Privat weiterverkauft worden. Bislang diente der gesamte Innenraum als Abstellmöglichkeit sperriger Gerätschaften für die Vereine. Auf die neue Nutzung darf man gespannt sein.

Das Alter des Anwesens ist bekannt. In römischen Ziffern steht es in den Sturz der Rundbogentüre geschnitten: MDCLXXXVI (1686). Dieses Baudatum stimmt auch mit den vor Jahren dendrochronologisch untersuchten Hölzern überein. Das Fichtenholz wurde also fällfrisch zugerichtet. Dieselben Zimmerleute zeichnen außer dieser Meisterleistung noch für weitere Bauten verantwortlich: Das Haus Donaustraße 19 und Weilervorstadt 1 tragen dieselben handwerklichen Ausformungen.

Schwieriger sind die Besitzverhältnisse zurückzuverfolgen. In diesem Zusammenhang tauchen im späten 17. und 18. Jahrhundert die Namen Engelhardt und Gaiser auf, beide stellten zeitweilig den Bürgermeister. Die Engelhardts waren auch Fuchswirte am Marktplatz (heute Nummer 18), Georg Christoph Gaiser Kanzleiverwalter (Marktplatz 10). Franciska Eusebia Gaysserin, die Tochter des Kanzleiverwalters Georg Christoph Gaysser, wird in einem Verzeichnis von 1750 als Besitzerin dieses Gebäudes genannt. „Frau Obrigkeitliche Gaysserin“ war Nachbarin des Goldenen Rösslewirts (1995 abgebrochen). Ihr Großvater war der Bürgermeister Christoph Gaysser und hatte Anna Maria Engelhardt vor 1683 geheiratet. Dieses Ehepaar kann als Erbauer des großen Fachwerkhauses in Frage kommen, das dann an die unverheiratet gebliebene Enkelin Franciska Eusebia überging. Oder Anna Maria Engelhardt hatte die Immobilie mit in die Ehe gebracht. An Geld hat es der Verbindung Gaysser-Engelhardt sicher nicht gefehlt. So kann dieses äußerst repräsentative Gebäude auch bürgerliche Wohlhabenheit, um nicht zu sagen Macht, demonstrieren.

Das Gebäude ist ab 1783 auf Conrad Miller eingetragen. Conrad Miller, Eisenhändler und Kaufmann im Hause Marktplatz 16 und Langestraße 2, war der Sohn des Christian Miller, Ratsmitglied, Steurer und Weißgerber (im Haus Marktplatz 11 Dorner). In diese Zeit fiel auch die Vermietung der Scheuer als Stall für eine Reiterschwadron in der Zeit von 1806 bis 1813. Daher kommt der Name „alte Kaserne“. Noch 1840 ist das „dreistockige Haus, wird als Scheuer genützt“, auf den Nachkommen Josef Anton Miller eingetragen. Ab 1848 taucht der Name Andreas Braun, Mohrenwirt, als Besitzer auf. Aus dieser Zeit dürfte der „Haus“-Namen „Mohrenscheuer“ herrühren.

Bauliche Besonderheiten

Dieser Zierfachwerkbau (fränkisch – alemannisches Mischfachwerk) in der Rösslegasse/Apothekergasse ist das prächtigste Gebäude seiner Art in Riedlingen. Neben den Besonderheiten der Ausschmückung des Fachwerks mit Masken, gedrehten Säulen, Früchtekranz und der konstruktiven Eigenart, dass das Fachwerk nicht wie üblich auf einem gemauerten Erdgeschoss aufliegt, sondern bis zum Sockelbalken reicht, ist die Urform des Kiosks mit den ausklappbaren, querliegenden Klappläden eine Rarität. Sie sind als Ladentisch und Wetterschutz zu verwenden. Ein echtes schwäbisches „Ecklädele“, in dem die Kundschaft nach zwei Seiten hin bedient werden konnte. Die Hausforschung nennt diese frühe Ladenform gar den Kiosk des 17. Jahrhunderts. Das Innere des Gebäudes weist keine Mauern auf. Ein „Wald“ von Balken, Stützen, Streben, Pfosten und Stockwerkstreppen beeindruckt.

Bemerkenswert ist vor allem der geschnitzte Eckpfosten. Zwei Köpfe zieren diesen Eichenbalken, wobei der untere, größere auf einer gedrehten Säule sitzt. Eben dieser Kopf entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Darstellung des mittelalterlichen Narren mit langen Eselsohren und den Glöckchen, die beides das Kennzeichen der Hofnarren waren. Das Gesicht dieser Schnitzerei aber trägt eindeutig barocke Züge mit dem geschweiften Oberlippenbart. So ist es durchaus vergleichbar mit der ältesten Riedlinger Fastnachtsmaske, der Kupfernäs, die ebenfalls aus der Barockzeit stammt. Und für die heutigen Boppele konnte auch eine Anleihe genommen werden. Es ist auch denkbar, dass es sich um eine Maske handelt, die im Riedlingen jener Zeit getragen wurde. Mit den übergroßen Ohren hört diese Narrendarstellung in beide Gassen, damit ihr ja nichts entgeht, was sie nicht sehen kann, denn die Augen sind starr nach vorne auf die Fuchsgasse und Apothekergasse gerichtet. Und dass sich ein Bürgermeister eine solche Maske an das Haus schnitzen lässt, kann eine schelmische Warnung an die Bürger gewesen sein, dass dem Stadtoberhaupt nichts entgehen wird, was seine Untertanen in auch noch so stillen Winkeln und Gassen zu treiben gedenken.

Sehr wahrscheinlich wurde das Gebäude schon immer als Scheuer genutzt, wenngleich die Südostecke und Südseite Fensteröffnungen mit Schlagläden hat und innen auch wohnungsmäßig abgezimmert ist.

Militärische Nutzung

Betrachtet man die stark eingebuchtete, abgetretene, eichene Schwelle der auffallend kleinen, rundbogigen Haustür an der Langseite des Gebäudes, lässt sich erahnen, wie viele Menschen hier aus- und eingingen. Dazu gehörte auch die militärische Nutzung durch eine königliche Schwadron des „2. Chevauxlegers- Regiments“. Nachdem sich das Königreich Württemberg 1806 Riedlingen einverleibt hatte, musste die Reiterei hierher ins Standquartier geschickt werden, um die Ruhe aufrecht zu erhalten. Als Kaserne für die Schwadron (kleinste taktische Einheit der Kavallerie – 150 Pferde und fünf Offiziere) wurde das heutige Gebäude Pfaffengasse 10 (ehemaliges Armen- und Bettelhaus des Spitals) umgebaut. Die Stallungen waren in der Mohrenscheuer und dem dahinter gelegenen, 1928 abgebrochenen Gebäude (Apothekergasse 5 – heute Teil der Seniorenwohnanlage), eingerichtet. Bis heute ist der Pferdestall mit Futtertrog als separater Raum erhalten geblieben. Kasernenhof und Exerzierplatz war der heutige Wochenmarkt. Bis 1813 war Riedlingen also Garnison.

Von hier aus zogen württembergische Soldaten auch in den Russlandfeldzug Napoleons 1813/14. Aber auch 1849 dürften die zur Abschreckung der Revolutionäre aus Ulm herbeigeeilten Soldaten hier untergebracht gewesen sein. Deren Aufenthalt veranlasste den damaligen Stadtpfarrer zur Anmerkung im Taufbuch: „Nota bene: Im Sommer 1849 von Mitte Juni an waren einige Compagnien Soldaten hier im Standqaurtier.“