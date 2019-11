Die Riedlinger Fasnetssaison ist eröffnet

Eine lange Tradition ist es, dass jedes Jahr am 11. November auch in Riedlingen der Startschuss für die Fasnetssaison gegeben wird: Die Narren treffen sich im Sportheim zum „Kleinen Froschkuttelessen“. Rund 50 Personen waren gekommen, um die Fasnets-Leibspeise (wie immer hervorragend zubereitet von Hermann Haid) zu genießen und zu erfahren, was die Fasnet 2020 bringen wird.

Von Zunftmeister Thomas Maichel gab es dazu viele Infos – wer nachlesen möchte, kann dies unter www.gole.de tun. Unter dieser Adresse findet man auch den Online-Shop, der ab sofort geöffnet ist, und dort kann man nach Herzenslust shoppen und sein Fasnetszubehör ergänzen.

Zwei ganz gewichtige Jubiläen stehen 2020 an, denn beide Gole feiern einen runden Geburtstag: der Neue Gole wird 130 Jahre und der Alte 150 Jahre. Besondere Aktionen würdigen dies – so wird beispielsweise das Goletor an der Donaubrücke aufgestellt.

Und für alle Riedlinger gibt es als ganz besonderes Highlight ein Buch zu kaufen, das Professor Winfried Aßfalg verfasst hat: „Fastnacht in Riedlingen – Gestern und Heute“. „Eine ganz tolle Geschichte ist das geworden“, erzählt Maichel, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Lothar Sauter an der Entstehung beteiligt war, „auch wir haben viel Neues erfahren!“

Fasnetsgeschichte von deren Anfängen bis heute

Über 900 Fotos enthält der Band und er umfasst die Riedlinger Fasnetsgeschichte von deren Anfängen bis heute. Am 16. Januar wird das Buch öffentlich präsentiert und wer noch auf der Such nach einem schönen Weihnachtsgeschenk ist, kann vorab einen Geschenkgutschein erwerben.

Die Vorbereitungen für die kommende Saison sind bereits im vollen Gange; die Hausfasnet kann wie geplant stattfinden, da die Stadthalle weiterhin genutzt werden kann. Schulkinder werden durch den Fasnetsunterricht vorbereitet und der Gole wird am 19.2 rausgelassen.

Zuvor begibt sich dieser mit seinem Gefolge noch auf Reisen zu verschiedenen Narrentreffen: am 18. Und 19. Januar fährt er nach Bad Cannstatt (Großes Narrentreffen der VSAN) und am 2. Februar nach Pfullendorf zum Landschaftstreffen Bodensee-Linzgau-Schweiz nach Pfullendorf.

Eine Woche später geht es nach Baienfurt zum Landschaftstreffen Oberschwaben-Allgäu. Im Omnibus fahren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren kostenlos mit, wenn sie von ihren Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Das Golebüchle ist ebenfalls in Arbeit und wird ab Anfang Januar zu kaufen sein und dort sind sämtliche wichtigen Termine für alle Anhänger der Riedlinger Fasnet nachzulesen.

Mit einem ganz verhaltenen und leisen „Gole“ beschloss Thomas Maichel die Versammlung und danach wurde es allerdings richtig laut, denn der Fanfarenzug marschierte ein und stellte unter Beweis, dass sie musikalisch ebenfalls schon gut eingestimmt sind auf die närrischen Tage im nächsten Jahr.