Die neuen Vorsitzenden heißen Markus Isele und Jana Miehle

Bei der Hauptversammlung der Katholischen Landjugendbewegung (KLjB) Daugendorf sind am vergangenen Samstag, 15. September, neue 1. Vorsitzende gewählt worden: Markus Isele und Jana Miehle stehen nun dem Verein vor. Die Versammlung fand im Probelokal des Musikvereins statt.

Die bisherigen ersten Vorsitzenden Rebecca Miehle und Ralf Widmer konnten zur Versammlung 43 Anwesende begrüßen. Ein besonderer Gruß galt Bürgermeister Markus Schafft, Ortsvorsteher Armin Lenz, Franz- Martin Fiesel (Gemeinde- und Ortschaftsrat), Christa Stöhr (Kirchengemeinderätin) sowie Iris Binder und Dominik Coenen vom KLjB –Bezirk Riedlingen.

Schriftführerin Leonie Schmid berichtete von einem sehr gelungenen Jahr. Die katholische Landjugend konnte auf zahlreiches Engagement zurückblicken. Dazu gehörten die Gestaltung des Erntedankaltars, die Mitgestaltung von Gottesdiensten, die Organisation des Seniorennachmittags, der Funkenbau und die Bewirtung des Oldtimertreffens rund um das Möbelhaus Bleicher. Zur Stärkung der Gruppengemeinschaft fand ein viertägiger Hüttenaufenthalt in Österreich statt.

Ein elementarer Baustein im Landjugendjahr waren die wöchentlichen Heimabende. Außerdem organisiert die KLjB jährlich die Countdown Party, welche auch in diesem Jahr am Freitag, 9. November, in der Gemeindehalle in Daugendorf veranstaltet wird.

Auf den Tätigkeitsbericht folgte der Kassenbericht von Kassierer Christian Weißhaar. Der Kassierer und die Vorstandschaft konnten einstimmig entlastet werden.

Fünf neue Mitglieder

Im weiteren Verlauf der Jahreshauptversammlung konnten fünf neue Mitglieder begrüßt werden. Sechs Mitglieder traten aus der Landjugend aus. Vorsitzende Rebecca Miehle bedankte sich bei ihnen für ihr eingebrachtes Engagement. Im Anschluss folgten die Neuwahlen, die eine Veränderung in der Vorstandschaft brachte. Gewählt wurden. Das Ergebnis der Wahlen: 1. Vorsitzende: Markus Isele und Jana Miehle, 2. Vorsitzende: Leon Miehle und Amelie Miehle, Kassierer: Christian Weißhaar, Schriftführerin: Leonie Schmid, Freie Rundenmitglieder: Michelle Spollwind und Paul Rueß. Die Vorsitzende Rebacca Miehle und Ralf Widmer bedanken sich für die gute und vertrauenswürdige Zusammenarbeit.