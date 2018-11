Die nächste Fasnet kann kommen

Am 11.11. ist der Auftakt der Fasnetssaison. Auch in Riedlingen treffen sich die Mitglieder der Narrenzunft Gole jedes Jahr zum sogenannten „Kleinen Froschkuttelessen“. Das ist ein geselliges Beisammensein und an diesem Abend bekommt man erste Informationen über die kommende Fasnetssaison.

Im Sportheim erinnert noch wenig daran, dass sich hier Maskenträger, Boppele, Narrenräte und Traditionsmasken versammeln – die Männer und Frauen sind nicht verkleidet und nur vereinzelt sieht man grüne Pullover oder Shirts mit dem Gole-Emblem. Eine Ausnahme ist wie immer an diesem Abend der Fanfarenzug, der in diesem Jahr bereits nach einer halben Stunde ins Sportheim gekommen ist und in einem ersten kurzen Konzert gezeigt hat, dass die Jungen bereits fleißig geübt haben und gut eingespielt sind für die kommende Saison.

Nach wertschätzenden Begrüßungsworten an alle Gekommenen und einem Dank an den anwesenden Bürgermeister Marcus Schafft für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Riedlingen, blickte Zunftmeister Thomas Maichel auf die kommenden Fasnetssaison voraus. Glücklicherweise läuft alles wie geplant; in den einzelnen Gremien wurde bereits gute Vorarbeit geleistet, sodass bereits jetzt ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für die Bälle der Zunft steht, die Ausfahrten des Gole organisiert sind und sämtliche Termine in trockenen Tüchern sind. Die Stadthalle kann wie im vergangenen Jahr auch 2019 von der Zunft genutzt werden, Grillmeister Rauscher übernimmt wieder das Catering und der Phantomchor den Service.

Am vergangenen Wochenende hat sich der Narrenrat in Klausur begeben und sich vor allem mit dem Thema Arbeitseinsätze der Zunftmitglieder befasst. Hier wird es insofern Änderungen geben, indem die Einsätze zusammengeführt und transparenter gestaltet werden sollen, um unnötige Belastungen zu vermeiden.

An drei Narrentreffen wird sich die Narrenzunft Gole zeigen: am 27. Januar findet in Hirrlingen das Landschaftstreffen Neckar Alb statt (hier war die Zunft schon sehr lange nicht mehr) und zwei Wochen später ist in Wangen das Landschaftstreffen Oberschwaben, wo Gelegenheit ist auch bei der Freinacht am Samstag dabei zu sein. Am 17. Februar geht es an den Hochrhein nach Bad Säckingen zum dortigen Landschaftstreffen. Die Kosten für diese Ausfahrten übernimmt die Narrenzunft für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.

Der Zunft ist Familienfreundlichkeit wichtig und eine gute Nachwuchsförderung. Diese beginnt bereits mit dem Schulunterricht für die 3. Klassen in Riedlingen, wo Kinder an das Brauchtum herangeführt werden. Auf Nachwuchssuche ist derzeit die Boppelestanzgruppe, die an den Bällen aktiv ist und beim Setzen des Narrenbaums. Gefragt sind Mädchen ab 14, die gerne tanzen und ab Dezember Zeit haben zum Üben. Diese sollten sich rasch bei Christine Barth melden.

Gole-Lädele im Netz

In Arbeit ist das Golebüchle, das bereits im Januar erscheinen wird. Ein neues Gesicht hat der Internet-Auftritt der Zunft unter www.gole.de bekommen: ein Online-Shop (liebevoll mit s’Gole-Lädele überschrieben) ist aktiv, wo man Sammlermasken, Standfiguren und Broschen erwerben kann. So kann man sich rechtzeitig „ausrüsten“ für die kommende Saison.

Die kann wieder mit zwei Jubiläen aufwarten kann: Seit zehn Jahren gibt es die Jungendgruppe „Freche Frösche“ und bereits zum 190. Mal findet das Froschkuttelessen statt, selbstverständlich mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann.